Repeteixen la gesta (1-1)

En aquest segon duel davant els Països Baixos, el qual ha clos la segona finestra de la ‘Main Round’ del Preeuropeu, els andorrans volien demostrar que el punt assolit a ‘s-Hertogenbosch no era obra d’un miracle, i ho han aconseguit. Han repetit la gesta i han tornat a endur-se un punt (1-1), tornant a demostrar que poden competir de tu a tu davant les millors seleccions.

Només començar el duel els neerlandesos han deixat clar les ganes de revenja, i a la primera acció ja ha hagut d’aparèixer ‘Xavito’ per evitar el primer gol de la tarda. De totes maneres, aquest no ha tardat. Tevfik Ceyar ha fet una passada diagonal per l’esquena de la defensa tricolor que ha deixat a Abdessamad Attahiri sol davant porteria, qui no ha perdonat colant la pilota per sota les cames del porter andorrà.

Al cap de quatre minuts ha tingut lloc la primera acció de perill per als locals, amb Marc Massana, qui escorçat i forçat a la banda ha fet una passada a l’interior de l’àrea que Christian Regalo ha rematat fora. Els de Talin Puyalto han pujat una marxa més i han tingut més possessió davant uns holandesos aparcant per moments la pressió forta a tota la pista. Així, ‘Uri’ Rodríguez ha recuperat l’esfèric a l’últim home per quedar-se davant porta i obligar a Marcel Ons a evitar el perill.

Durant els minuts posteriors s’han vist accions comptades a cada costat: una visitant de Ceyar que ha sortit fora i dues dels tricolor, una també fora (Regalo) i una aturada (Adrià Blat). Després ha arribat una de les més perilloses per als de casa, amb Jose Segura i el petit dels Rodríguez (12′). L’ala ha sacat de banda cap el tanca, dins l’àrea, qui ha rematat de primeres perquè Ons, posteriorment, salvés la diana en última instància. Just després, Rixt Boaz Smits ha pogut fer el segon pels ‘taronja’ –avui de blau–, però sol davant porteria ha xutat fora. Abans del descans, una de Blat que torna a parar el porter rival i un ‘Xavito’ protagonista que ha evitat que Països Baixos ampliés diferències en fins a tres ocasions molt clares.

A la tornada dels vestidors, l’empat (22′). D’una falta a la frontal, Arnau Rodríguez ha fet una passada pel seu germà, qui l’ha rematat de primeres amb l’esquerra perquè, tot i el toc d’Ons, l’esfèrica entrés. El públic ha empès, i els andorrans han anat incrementant el nivell. De fet, Roc Torres gairebé ha avançat els seus al lluminós, però el porter neerlandès ho ha evitat (24′); i també Segura, qui no ha arribat pels pèls a una passada de la mort.

Uns tricolor descabestrats han tornat a gaudir d’ocasions per avançar-se. En aquest cas ha estat amb Segura (28′), qui fent una gran acció individual, amb barret inclòs, ha vist com Ons li treia el gol. El mateix li ha passat a ‘Uri’ Rodríguez després de recuperar la pilota i sortir sol al contracop (29′). Els de Miguel Andrés també les han tingut, però no amb tant perill.

Als minuts finals, els neerlandesos han recuperat el guió: més esfèric i tenint tancats els contraris. Això s’ha traduït amb més arribades, només tres d’elles entre els tres pals, dues que ha aturat Aitor Rubio i una altra que ha salvat el petit dels Rodríguez sobre la línia. Però les més clares ha estat locals, primer amb una contra iniciada per Torres, qui l’ha passat a Blat perquè es marqués una carrera i l’enviés al segon pal perquè Arnau Rodríguez la rematés al pal; i després amb la recuperació de Brayan Pinto a joc de cinc rival enviant també la pilota al ferro.

Amb l’empat, Andorra manté el tercer lloc del grup amb tres punts, superat pels Països Baixos, amb cinc, i per Portugal, amb ple de victòries i 12 punts –avui ha vençut a Macedònia del Nord per 3-0–.