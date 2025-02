Repetir la gesta del dissabte per demostrar que “no va ser cosa d’un dia”

La selecció andorrana de futbol sala es torna a enfrontar demà (20.00 hores) als Països Baixos –al rebatejat pavelló Toni Martí– per cloure la segona finestra de la ‘Main Round’ del Preeuropeu. I ho fa volent repetir la fita del dissabte passat, quan van empatar a cinc, per demostrar “que no va ser cosa d’un dia i que és una evolució que estem mantenint partit rere partit”. Així ho ha exposat el seleccionador, Talin Puyalto, qui ha indicat que el darrer resultat és una “recompensa molt gran per a uns jugadors que porten tres anys treballant al màxim”.

El tècnic, però, també ha volgut tocar de peus a terra. El combinat pirenaic ha sumat dos punts en tres jornades, i en cas d’assolir el triomf demà, es col·locaria segon de grup avançant als neerlandesos i quedant-se darrere de Portugal. “Hem de saber on estem i qui som. Hem assolit un resultat dins els esports col·lectius que potser és el millor dels darrers anys, i el que arribi arribarà, però hem de ser conscients de les nostres limitacions“, ha asserit Puyalto.

Demanat pel plantejament tàctic del conjunt dirigit per Miguel Andrés de cara a demà, l’entrenador andorrà creu que no diferirà gaire del vist el passat cap de setmana. Com llavors, els tricolor s’hauran de fer forts en una de les seves virtuts, la defensa individual i el posterior contracop. “Són els nostres punts forts. El dissabte ens van sortir bastant bé i esperem que demà també”, ha comentat Brayan Pinto, un dels pilars de la selecció nacional. A més, Puyalto ha fet esment que els holandesos compten amb tres pivots molt potents i amb un jugador diferencial com és Ayoub Boukhari: “En part depenen d’ell i la seva inspiració”.

En darrer lloc, el seleccionador ha fet una crida a l’afició, i és que cal recordar que l’entrada pel matx serà gratuïta. “Contra Portugal vam viure una nit molt especial, i crec que és el moment que la gent s’apropi al pavelló perquè tenim una selecció competint a alt nivell i lluitant amb combinats top d’Europa”, ha dit.