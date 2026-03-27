  • Žan Tabak, durant un temps mort contra el Bilbao. | BCA / Dani Catalán
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - ACB

Que el Baskonia prengui part en dues competicions pot ser, segons Tabak, un “factor diferencial” de cara a diumenge

El tècnic no considera necessari acudir al mercat per suplir la baixa d'Okoye perquè hi ha prou fons d'armari amb qualitat per continuar competint

Un MoraBanc Andorra prou necessitat de victòria per fer un pas cap a la salvació rebrà diumenge (17.00 hores) un dels capdavanters de la lliga, el Baskonia. Això sí, confiant que participar en dues competicions pugui afectar els bascs. “Pot ser un factor diferencial”, ha reconegut Žan Tabak, esmentant que més enllà de l’aspecte físic per jugar dos partits setmanals, la incidència més rellevant pot ser mental. “Els equips que juguen doble competició tarden a arrencar els partits, especialment fora de casa”, ha apuntat.

I és el cas dels de Paolo Galbiati, que avui jugaran contra l’Hapoel Tel-Aviv en una Eurolliga en la qual no han acabat mostrant la seva millor versió −són penúltims−. Sí que ho han fet a l’ACB, en la qual ocupen la quarta plaça, amb un partit menys, i només havent perdut dues de les darreres 13 jornades. “És un conjunt que juga a un nivell físic molt alt, aquest serà el repte més gran per a nosaltres”, ha destacat el tècnic tricolor.

El MoraBanc Andorra es queda sense Stan Okoye i Rafa Luz en el moment més important de tota la temporada

Llegir

Tot i les baixes de Stan Okoye i Rafa Luz, espera fer-los front recuperant a Xavier Castañeda, Shannon Evans i Kyle Kuric. “Estan a la fase final de la recuperació”, ha celebrat el croat, subratllant que la tornada del base nord-americà amb passaport bosnià permet tenir més varietat de manegadors però, a la vegada, que en atac tots els jugadors no estiguin 100% sincronitzats. Amb tot, i demanat per possibles reforços per suplir la baixa d’Okoye, Tabak ha assenyalat que no fa falta perquè hi ha prou fons d’armari amb qualitat per continuar competint.

Contra el Bilbao, la millor versió

“L’últim partit que vam jugar va ser el millor des que estic aquí. No vam vèncer, però va ser el més complet per l’esforç, l’execució tècnica… tot i les baixes”. Han estat paraules de Tabak envers el duel contra el Bilbao, que va acabar anant a la pròrroga, indicant que així també ho ha traslladat al vestidor. “Durant els entrenaments no he notat cap baixa emocional”, ha completat.

Notícies relacionades
El jove madrileny condemnat per agressió sexual al Pas no tornarà a la Comella tot i la pena de tres anys
La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres
Notícies relacionades
  • Esports
La selecció sub21 vol donar continuïtat a la fase de classificació de l’Eurocopa mantenint la bona dinàmica a casa
  • Esports
Una seixantena de karatekes prendran part al Campionat Nacional d’aquest cap de setmana al Prat Gran escaldenc
  • Esports
Els Special Olympics Andorra organitzen el XVII Trofeu Internacional d’Esquí des d’aquest divendres fins diumenge
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

