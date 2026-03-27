Que el Baskonia prengui part en dues competicions pot ser, segons Tabak, un “factor diferencial” de cara a diumenge

Un MoraBanc Andorra prou necessitat de victòria per fer un pas cap a la salvació rebrà diumenge (17.00 hores) un dels capdavanters de la lliga, el Baskonia. Això sí, confiant que participar en dues competicions pugui afectar els bascs. “Pot ser un factor diferencial”, ha reconegut Žan Tabak, esmentant que més enllà de l’aspecte físic per jugar dos partits setmanals, la incidència més rellevant pot ser mental. “Els equips que juguen doble competició tarden a arrencar els partits, especialment fora de casa”, ha apuntat.
I és el cas dels de Paolo Galbiati, que avui jugaran contra l’Hapoel Tel-Aviv en una Eurolliga en la qual no han acabat mostrant la seva millor versió −són penúltims−. Sí que ho han fet a l’ACB, en la qual ocupen la quarta plaça, amb un partit menys, i només havent perdut dues de les darreres 13 jornades. “És un conjunt que juga a un nivell físic molt alt, aquest serà el repte més gran per a nosaltres”, ha destacat el tècnic tricolor.
Tot i les baixes de Stan Okoye i Rafa Luz, espera fer-los front recuperant a Xavier Castañeda, Shannon Evans i Kyle Kuric. “Estan a la fase final de la recuperació”, ha celebrat el croat, subratllant que la tornada del base nord-americà amb passaport bosnià permet tenir més varietat de manegadors però, a la vegada, que en atac tots els jugadors no estiguin 100% sincronitzats. Amb tot, i demanat per possibles reforços per suplir la baixa d’Okoye, Tabak ha assenyalat que no fa falta perquè hi ha prou fons d’armari amb qualitat per continuar competint.
Contra el Bilbao, la millor versió
“L’últim partit que vam jugar va ser el millor des que estic aquí. No vam vèncer, però va ser el més complet per l’esforç, l’execució tècnica… tot i les baixes”. Han estat paraules de Tabak envers el duel contra el Bilbao, que va acabar anant a la pròrroga, indicant que així també ho ha traslladat al vestidor. “Durant els entrenaments no he notat cap baixa emocional”, ha completat.