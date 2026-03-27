Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Stan Okoye i Rafa Luz, de baixa. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet

El MoraBanc Andorra es queda sense Stan Okoye i Rafa Luz en el moment més important de tota la temporada

Per a l'aler amb passaport nigerià s'ha previst un temps de recuperació de sis setmanes, mentre que el del base brasiler "dependrà de l'evolució"

Cop dur al MoraBanc Andorra. Ni Stan Okoye ni Rafa Luz estaran pròximament disponibles en el moment més clau de la temporada, amb l’equip en descens i a 11 jornades de finalitzar la competició. Pel que fa al primer, l’aler nascut a Raleigh però amb passaport nigerià, cal recordar que es va lesionar en una acció fortuïta contra el Bilbao. Les proves mèdiques han determinat que pateix una lesió al lligament intern del genoll dret, motiu pel qual s’ha previst un temps de recuperació de sis setmanes.

D’altra banda, el base brasiler va haver de ser substituït en el partit davant el Girona. En el seu cas, pateix una lesió als músculs isquiotibials de la cama esquerra, i el temps de recuperació “dependrà de l’evolució de la lesió”, segons han assenyalat des del club tricolor.

Qui sí que estarà disponible per a Žan Tabak és Xavier Castañeda, doncs després de patir una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta ja es troba ultimant la fase de recuperació. També hi seran Kyle Kuric i Shannon Evans, qui s’han entrenat amb normalitat amb la resta de l’equip.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu