  • El tècnic, Joan Plaza, durant el partit. | acb Photo / Aitor Arrizabalaga
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Bàsquet - ACB

Plaza reconeix que “encara no som prou madurs per mantenir la regularitat que exigeix la lliga” després de la derrota

El tècnic tricolor lamenta anar a "remolc" tota l'estona i considera que l'equip ha estat massa "feble" en defensa permetent segones oportunitats

El MoraBanc Andorra va caure ahir a Miribilla davant el Bilbao Basket (81-71) en la quarta jornada de la Lliga Endesa. L’equip de Joan Plaza va pagar molt cara una mala posada en escena i, tot i reaccionar després del descans, no va poder revertir el domini local. El balanç després de quatre jornades és d’una victòria i tres derrotes. “Bilbao ha merescut més que nosaltres la victòria”, ha reconegut Plaza després del partit, afegint que “no hem pogut parar l’energia amb què han sortit al començament, i això ens ha penalitzat durant tot el matx”.

Els de Plaza paguen cars els errors inicials i cauen a la pista d’un Sume Bilbao molt reforçat (81-71)

Així, l’entrenador tricolor ha destacat que “quan un equip surt amb aquesta força i et supera de 16 o 17 punts d’entrada, ja vas tota l’estona a remolc, remant per acostar-te”. En detall, el tècnic ha lamentat especialment els problemes en el rebot defensiu: “Han capturat gairebé el 50% dels rebots, quan un bon equip n’agafa normalment un 30%. Això vol dir que hem estat massa febles al darrere, permetent segones oportunitats a grans tiradors com són ells”, ha remarcat.

Han capturat gairebé el 50% dels rebots, quan un bon equip n’agafa normalment un 30%. Això vol dir que hem estat massa febles al darrere, permetent segones oportunitats a grans tiradors com són ells” – Joan Plaza

Tot i els esforços, els andorrans van veure com els errors puntuals trencaven cada intent de reacció. “Ens hem posat a tres o quatre punts, però hem encadenat dos o tres errors, no només en el tir, sinó també en el control del rebot. I quan vens d’un esforç tan gran per recuperar-te, això et passa factura”, ha assenyalat Plaza. Així, l’entrenador tricolor ha reconegut que el seu equip encara està en procés de maduració dins l’ACB: “Encara no som prou madurs per mantenir la regularitat que exigeix aquesta lliga”, ha dit, afegint que “no és qüestió d’acusar els jugadors; potser la responsabilitat és meva, però hem d’aprendre a no tenir aquests forats negres en forma de parcials terribles”.

En aquest sentit, l’entrenador també ha fet autocrítica sobre la capacitat del grup per mantenir la concentració: “A vegades sortim molt bé, com contra el Girona, però després tenim un quart on ens desconnectem completament. Això demostra que encara ens falta duresa mental per competir els 40 minuts. No només física —que som els que som—, sinó mental: saber on vas i què requereix cada pista”.

Sobre la dificultat de mantenir la pressió constant que l’equip va provar a la segona part, el tècnic ha admès que “hem arriscat fent dos contra un per tot el camp, hem anat a buscar-los a dalt, però és impossible sostenir-ho tot el partit. No pots viure d’això quaranta minuts. Per evitar-ho, hem de ser més llestos, més estables i més durs”.

