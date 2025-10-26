Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El MoraBanc tindrà ara uns dies per refer-se abans del pròxim compromís davant el Dreamland Gran Canaria. | MoraBanc
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet - ACB

Els de Plaza paguen cars els errors inicials i cauen a la pista d’un Sume Bilbao molt reforçat (81-71)

L'equip tricolor ha vist com s’esvaïa la reacció després d’un triple fallat d’Evans que hauria pogut canviar el partit

El MoraBanc Andorra no ha pogut sumar la segona victòria del curs i ha caigut aquest dissabte a la pista del Surne Bilbao Basket (81-71). L’equip de Joan Plaza ha anat sempre a remolc, penalitzat per un inici fluix i un tercer quart ple de pèrdues que han deixat escapar una remuntada que semblava possible.

L’arrencada ha estat un malson. Sense encert ni idees, els tricolors han encaixat un parcial de 14-1 en només quatre minuts, obligant Plaza a demanar temps mort. “Hem començat massa tous”, reconeixia el tècnic després del partit. La primera cistella en joc no ha arribat fins a l’equador del primer quart, i malgrat un petit despertar (16-11, minut 8), el domini en el rebot i l’agressivitat basca han marcat diferències. El primer període s’ha tancat amb un clar 22-11, i el segon no ha canviat gaire el guió: el Bilbao ha ampliat el marge fins al 46-32 al descans.

Després del pas per vestidors, ha arribat la millor versió del MoraBanc. Amb Kuric, Okoye i Udeze liderant l’atac i una defensa més intensa, els andorrans han signat un parcial de 0-9 que els ha posat a només dues possessions (53-51, minut 27). El triple de Shannon Evans II per culminar la remuntada ha pogut canviar-ho tot, però la pilota no ha entrat. “Si aquell triple entra, el partit potser és un altre”, lamentava Plaza.

A partir d’aquí, l’equip s’ha desconnectat. Fins a set pilotes perdudes en el mateix període han tornat a fer gran la diferència, i el Bilbao ho ha aprofitat per escapar-se fins al 66-53. A l’últim quart, els locals han arribat a dominar de més de vint punts (74-53, minut 34), mentre el MoraBanc només ha pogut maquillar el marcador fins al 81-71 final.

“Ens ha faltat constància. Hem tingut bons minuts, però no n’hi ha prou per guanyar fora de casa”, ha resumit Plaza, que ha insistit en la necessitat de “millorar la concentració i cuidar més la pilota”.

El MoraBanc tindrà ara uns dies per refer-se abans del pròxim compromís: visitarà la pista del Dreamland Gran Canaria el dissabte 1 de novembre a les 20.00 hores en la cinquena jornada de la Lliga Endesa.

Notícies relacionades
La Fira d’Andorra la Vella, un mirall del teixit econòmic del país
La 46a Fira d’Andorra la Vella tanca amb bones sensacions i reforça la xarxa entre associacions i ciutadania
El Comú d’Andorra la Vella tanca la 46a Fira amb 78.000 visitants i posa el focus en l’Espai Capital per al 2027

Notícies relacionades
  • Esports
Un FC Andorra erràtic i passiu es veu superat per un Màlaga amb un home menys durant 40 minuts (4-1)
  • Esports
Joan Verdú inicia la Copa del Món amb una 12a posició a Sölden i suma els primers 22 punts de la temporada
  • Esports
Joan Plaza vol que la competitivitat dels seus mostrada contra el Girona tingui continuïtat en tots els partits
