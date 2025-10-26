Els de Plaza paguen cars els errors inicials i cauen a la pista d’un Sume Bilbao molt reforçat (81-71)

El MoraBanc Andorra no ha pogut sumar la segona victòria del curs i ha caigut aquest dissabte a la pista del Surne Bilbao Basket (81-71). L’equip de Joan Plaza ha anat sempre a remolc, penalitzat per un inici fluix i un tercer quart ple de pèrdues que han deixat escapar una remuntada que semblava possible.
L’arrencada ha estat un malson. Sense encert ni idees, els tricolors han encaixat un parcial de 14-1 en només quatre minuts, obligant Plaza a demanar temps mort. “Hem començat massa tous”, reconeixia el tècnic després del partit. La primera cistella en joc no ha arribat fins a l’equador del primer quart, i malgrat un petit despertar (16-11, minut 8), el domini en el rebot i l’agressivitat basca han marcat diferències. El primer període s’ha tancat amb un clar 22-11, i el segon no ha canviat gaire el guió: el Bilbao ha ampliat el marge fins al 46-32 al descans.
Després del pas per vestidors, ha arribat la millor versió del MoraBanc. Amb Kuric, Okoye i Udeze liderant l’atac i una defensa més intensa, els andorrans han signat un parcial de 0-9 que els ha posat a només dues possessions (53-51, minut 27). El triple de Shannon Evans II per culminar la remuntada ha pogut canviar-ho tot, però la pilota no ha entrat. “Si aquell triple entra, el partit potser és un altre”, lamentava Plaza.
A partir d’aquí, l’equip s’ha desconnectat. Fins a set pilotes perdudes en el mateix període han tornat a fer gran la diferència, i el Bilbao ho ha aprofitat per escapar-se fins al 66-53. A l’últim quart, els locals han arribat a dominar de més de vint punts (74-53, minut 34), mentre el MoraBanc només ha pogut maquillar el marcador fins al 81-71 final.
“Ens ha faltat constància. Hem tingut bons minuts, però no n’hi ha prou per guanyar fora de casa”, ha resumit Plaza, que ha insistit en la necessitat de “millorar la concentració i cuidar més la pilota”.
El MoraBanc tindrà ara uns dies per refer-se abans del pròxim compromís: visitarà la pista del Dreamland Gran Canaria el dissabte 1 de novembre a les 20.00 hores en la cinquena jornada de la Lliga Endesa.