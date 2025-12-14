Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Joan Plaza, ahir a la banqueta del pavelló Toni Martí. | acb Photo / Dani Catalán
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - ACB

Plaza celebra el triomf contra el Granada tot indicant que “hem d’evitar els regals i aprendre dels errors”

L'entrenador del MoraBanc Andorra, equip que ja suma quatre victòries, vol arribar a les "sis o set" abans de finalitzar la primera volta lliguera

Si bé es va mostrar satisfet pel triomf contra un rival amb “l’aigual al coll” com és el Granada, l’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va fer una crida a “evitar regals”. Bona part d’aquests, transformats en pèrdues de pilota, ja que en els primers minuts els seus en van fer fins a quatre, per la qual cosa ara toca “aprendre dels errors”.

De fet, “error” i “regal” van ser dues de les paraules que el barceloní més va repetir en la roda de premsa posterior a un matx que van iniciar molt a remolc per, posteriorment a la segona meitat, fer un pas endavant. “Hem fet molts regals, tant en atac com en defensa, i està bé que ens passi si no es torna a repetir”, va citar el tècnic, assenyalant que “no estem en condicions de jugar amb la il·lusió d’un club, d’una afició ni d’un equip”. En tot cas, “és una victòria important”, va dir, fent esment que volen arribar “com a mínim a les sis o set” abans de cloure la primera volta lliguera –resten set partits i ja en sumen quatre–.

El MoraBanc Andorra pateix, però s’endú el triomf contra el Granada en el darrer partit del 2025 al Toni Martí (86-81)

Llegir

Demanat per l’actuació arbitral, Plaza va ser contundent: “No crec que ens hagin xiulat a favor, tampoc en contra d’ells”. L’altra cara de la moneda va ser la del míster dels andalusos, Ramon Díaz, qui sí que va mencionar que els van xiular en contra. D’altra banda, l’entrenador dels tricolor, com ja va indicar després de perdre contra el Barça, va incidir que l’aturada de seleccions “ens ha fet mal amb la falta de ritme”. “Esperem que la victòria d’avui i un bon partit a Saragossa ens facin ser capaços de recuperar una altra vegada el nivell que teníem abans, on tot era més fluid”, va asserir.

Els dos pròxims partits del MoraBanc abans de cloure l’any seran lluny del Principat. Com s’ha esmentat, el primer serà a Saragossa el cap de setmana vinent i el posterior a València. De totes maneres, els pirenaics sumen ja quatre triomfs que els situen a tres de diferència de les posicions de descens que ocupen precisament el Granada i el Burgos, ambdós amb només una victòria.

L’afició, un paper clau

“Quan he entrat he vist massa forats, però el que han vingut s’han notat i vull felicitar-los”, va citar Joan Plaza per agrair al públic el suport. De fet, durant la roda de premsa va recordar que els és necessari anar sumant a casa, “un dels factors importants de la temporada”. “En cap moment he sentit que tiressin la tovallola [els aficionats], que no ens deixin sols en els partits a casa”, va completar.

