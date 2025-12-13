El MoraBanc Andorra pateix, però s’endú el triomf contra el Granada en el darrer partit del 2025 a casa (86-81)

El MoraBanc Andorra ha remuntat al Granada per retrobar-se de nou amb la victòria en el darrer partit del 2025 al Toni Martí. Els primers punts han arribat en forma de tirs lliures. Per la part tricolor amb Artem Pustovyi encistellant-ne quatre, i per la visitant amb Lluís Costa i Luka Božić –ambdós errant-ne un–. En tot cas, l’inici ha estat molt directe i amb errades a les dues bandes, però més destacades per als locals, fins que el base de Sant Just Desvern ha avançat els seus amb dues cistelles consecutives (4-7).
El pivot ucraïnès ha estat l’únic a anotar per al MoraBanc perquè els rivals no se n’anessin al marcador, i la igualada no ha arribat fins que Kyle Kuric l’ha posat de tres. Però poc ha durat, ja que Beqa Burjanadze i Božić han recuperat l’avantatge des dels 4,60 metres (15-20), en un periple marcat pel desencert exterior, tot i que el primer quart s’ha tancat amb un empat a 22 i un Kuric endollat.
L’escorta d’Evansville ha mantingut en nivell al segon temps, i juntament amb Justin McKoy, han avançat als andorrans (28-25). Aquest darrer ha repetit fita per col·locar la diferència a cinc punts davant uns granadins totalment desdibuixats, però amb aquesta premissa, i quan pitjor estaven els de Ramon Díaz, han posat una marxa més per capgirar-ho. Amb rapidesa han sabut fer mal i, davant uns pirenaics poc actius al darrere, han fet el 31-35 i Joan Plaza s’ha vist obligat a demanar temps mort just passats els cinc minuts.
De poc ha servit perquè el Granada no ha perdut pistonada i ha sabut mantenir-se al capdavant amb almenys quatre punts de diferència (37-43). No ha estat fins al darrer minut quan Shannon Evans ha retallat diferències, les quals s’han acabat incrementant amb un triple de Matt Thomas per marxar als vestidors amb un 42-47.
A la represa, la imatge andorrana ha estat una altra, i amb certa rapidesa han anat recuperant distància gràcies a un gran Evans (53-55). La igualada ha arribat amb Okoye i una cistella de tres que ha estat succeïda per dues del base de Connecticut amb passaport guineà (62-56). Ara bé, tot i mostrar una pitjor versió, els visitants no han abaixat els braços i amb uns destacats Thomas i Božić han mantingut la distància. En els darrers segons era de tan sols un punt, però Chumi Ortega, des de la línia de tir lliure, ha deixat el 68-65. Per posar en valor, en els dos anteriors quarts, Evans només havia sumat cinc punts. En aquest tercer n’ha fet 16.
El darrer ball s’ha iniciat amb un triple d’Yves Pons i cistelles de Pustovyi des dels 4,60 per, sumades a un bon treball defensiu dels seus, col·locar el 73-65. El matx s’ha convertit llavors en un exercici de velocitat, principalment per als granadins, i no els ha afavorit gens. Tampoc han transformat les jugades més pausades i s’han acabat adormint abans d’arribar als cinc minuts, i els locals ho han aprofitat per posar-se a nou. Evans s’ha continuat agradant, digne d’un ‘showman’, i ha continuat anotant i assistint (83-73).
Per un moment, els granadins han posat por al pavelló, remuntant i quedant-se a quatre quan restaven poc menys de dos minuts per la botzina final. També s’han posat a dos, tot i això ,els de Plaza s’han fet forts i han aguantat per sumar el quart triomf a la lliga. Els dos pròxims partits del MoraBanc abans de cloure l’any seran lluny del Principat, primer a Saragossa i després a València.