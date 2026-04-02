  • Gerard Piqué protagonitza un nou enfrontament amb els àrbitres. | @FCANDORRA
Futbol - LaLiga Hypermotion

Piqué esclata contra l’arbitratge després d’un primer temps polèmic contra el Màlaga: “És un robatori històric”

Segons l'acta, el màxim accionista de l'FC Andorra va protagonitzar un enfrontament verbal amb un dels assistents arbitrals al túnel de vestidors

El partit entre l’FC Andorra i el Màlaga va acabar la primera meitat envoltat de controvèrsia, tant per decisions arbitrals com per incidents fora del terreny de joc. Segons l’acta del col·legiat, Gerard Piqué, màxim accionista del club tricolor, va protagonitzar un enfrontament verbal amb un dels assistents arbitrals al túnel de vestidors.

L’informe descriu que Piqué es va adreçar a l’àrbitre assistent amb una actitud molt alterada, alçant la veu i gesticulant de manera contundent a pocs centímetres del seu rostre. Durant aquesta discussió, hauria repetit expressions de desacord amb les decisions preses, qualificant el que havia passat sobre el camp de “robatori” i advertint que ho faria públic a les xarxes socials.

Piqué es va adreçar a l'àrbitre assistent amb una actitud molt alterada, alçant la veu i gesticulant de manera contundent a pocs centímetres del seu rostre

La tensió no es va limitar només al col·lectiu arbitral. Sempre segons el mateix document, també es va produir un intercanvi de retrets amb membres del Màlaga, fet que va obligar a la intervenció de personal del club andorrà i de seguretat per evitar que la situació anés a més.

Aquest clima d’enuig venia precedit per diverses accions polèmiques durant la primera part. L’àrbitre va anul·lar un gol a l’Andorra per una falta prèvia i, poc després, va assenyalar un penal a favor del conjunt andalús, el qual va permetre al Màlaga ampliar l’avantatge abans del descans.

No és el primer episodi de tensió protagonitzat per Piqué aquesta temporada. En altres partits, com el duel davant el Mirandés, ja s’havien registrat incidents similars amb els àrbitres una vegada finalitzat l’enfrontament.

L’FC Andorra mostra una millor imatge a la segona meitat, remunta sota el diluvi i el Màlaga acaba empatant (3-3)

Llegir
