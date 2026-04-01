L’FC Andorra mostra una millor imatge a la segona meitat, remunta sota el diluvi i el Màlaga acaba empatant (3-3)

FC Andorra i Màlaga, dos conjunts en bona dinàmica, s’han donat cita sota una tromba d’aigua i en un duel que ha vist gols tant a la primera com a la segona part, fins i tot amb un parell de més anul·lats, per acabar amb un empat a tres. Amb el punt assolit, els de Carles Manso donen continuïtat als bons resultats i s’allunyen una mica més del descens per acabar fent-se, més aviat que tard, amb la permanència.
El joc parell s’ha diluït a partir dels cinc minuts, quan els locals s’han fet amb la pilota i han tingut la primera amb una sabatada d’Imanol García que ha sortit a prop del pal. Si bé s’han fet amb la possessió, no l’han traduïda en ocasions, i això l’equip costa-solenc, el que menys necessita per marcar en aquesta segona volta de la Hypermotion, no ho ha volgut desaprofitar. Així, a partir del 20′, han signat la seva primera ocasió, sent un auguri del que havia de venir. Joaquín Muñoz ha finalitzat un contraatac amb un xut que Jesús Owono ha rebutjat a baix, i a la sortida d’aquest córner, Diego Murillo ha obert la llauna fent valer una gran jugada assajada per rematar sol dins de l’àrea petita.
Jokin Gabilondo l’ha tingut just després en un nou contraatac, encara que aquest l’ha enviat fora. Als pupils de Gerard Piqué els ha pogut la pressa, i així els han arribat les més clares, primer amb Lautaro de León des de la frontal, després amb Yeray Cabanzón i un potent xut des de 20 metres, i una altra amb Josep Cerdà des del vèrtex. Totes detingudes per Alfonso Herrero. Quan millor estaven els pirenaics, fins i tot amb un gol anul·lat per una falta, els de la Costa del Sol han ampliat diferències des dels 11 metres: falta de Gael Alonso sobre Muñoz que Eneko Jauregi ha transformat (45′).
A la tornada, de León ha repetit protagonisme amb una doble acció que ha acabat al fons de la xarxa, encara que, com a la primera meitat, anul·lat –fora de joc–. Els seus no han abaixat els braços i ben aviat, i sent novament dominadors de l’esfèric, han retallat gràcies a Cerdà (47′). L’extrem s’ha avançat al seu parell al segon pal per col·locar de cap una gran centrada lateral de Thomas Carrique. El mallorquí, que quan té el dia es proposa a l’MVP, ha empatat el matx en menys de 10 minuts: Alonso ha volat per rematar de cap un córner, Herrero ha replicat amb una bona estirada i Cerdà ha empès el rebuig.
Els de Juan Funes, desdibuixats, també han tingut la seva gràcies a la pressió alta, quan d’una combinació entre ‘Chupe’ i Dani Sánchez ha conclòs amb un tret d’aquest al travesser. Així i tot, els tricolor no han aixecat el peu de l’accelerador i el premi els ha arribat al 80′ amb ‘Lauti’, qui s’ha tret amb un toc dos defensors i, veient Herrero avançat, li ha picat la pilota per sobre. La bogeria de partit ha acabat tornant la igualada al lluminós gràcies a Montero i un cop de cap a l’àrea petita a centre de Josué Dorrío, just després d’una sensacional mà que ha tret Owono davant un bot aviat de David Larrubia (82′).