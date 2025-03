Piqué es torna un aliat de ‘Beto’ Company: “Va assumir un rol més protagonista amb la marxa de Ferran”

“Des que se’n va anar el Ferran –Costa–, Gerard Piqué va assumir un rol més protagonista, més d’intentar ajudar-nos. Tots sabem la persona futbolísticament que és, que a nosaltres ens pot transmetre un món i crec que així és”. Així ho ha confirmat aquest dimecres al matí, en declaracions a la premsa, Lautaro ‘Lauti’ de León, remarcant que, al cap i a la fi, ‘Beto’ Company “és l’entrenador i decideix, però Piqué està molt compromès a ajudar, a contagiar-nos aquesta il·lusió i aquesta fortalesa que ens fa falta en aquests moments”. Al vestuari pensen que “complementa bastant l’staff tècnic”, veuen el seu compromís amb ells i “això ens ajuda en el dia a dia”.

L’FC Andorra enceta un nou partit al Nacional després d’una derrota a Salamanca, la primera en quatre partits, que ha fet “molt mal”. “Òbviament, estem fotuts perquè volíem guanyar i veníem en una dinàmica molt positiva”, ha expressat ‘Lauti’. Sembla que als tricolor els costa molt més entrar al duel en la primera part que en la segona, fet que es demostra amb les estadístiques dels darrers duels, en què el rival sol anotar primer. “Sabem que hem de sortir endollats perquè, tant a casa nostra com fora, els equips intentaran en els primers 15 minuts ficar un gol”, ha pogut analitzar el davanter. En aquest sentit, el conjunt andorrà ja treballa per poder posar remei a aquest punt feble que pot acabar decantant els enfrontaments, justament com va passar el darrer cap de setmana a Salamanca.

Un dels principals factors per descriure aquesta “manca de concentració” és el coneixement que els jugadors podran arribar a resoldre el resultat desfavorable entre els 45 minuts finals. A més, ‘Lauti’ ha declarat que els canvis solen ser molt forts, molt potents i reforcen el plantejament de joc de l’equip. Així, els resultats com el 3-1 contra l’Unionistas pot fer que els pirenaics no acabin assolint els llocs de play-off, ja que tot i que siguin derrotes aïllades, poden acabar decantant la classificació, sobretot si és contra rivals directes. No obstant això, a la banqueta es respira la tranquil·litat, segons ha confirmat l’uruguaià. “Et puc transmetre la tranquil·litat de tots perquè sabem que som a prop, que estem fent-ho molt millor. Hem d’estrènyer, exigir-nos en cada partit, perquè el nostre objectiu és ser aquí a dalt i no pararem fins a aconseguir-lo”, ha assenyalat.