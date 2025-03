El millor local del grup baixa l’FC Andorra fins a la vuitena posició quedant-se a dos punts del play-off

L’Unionistas de Salamanca, després de la 26a jornada i haver-se imposat a l’FC Andorra, ja pot dir que és el millor local del grup 1 de la Primera Federació. “A la primera part, tot i que ens n’anem 2-0 i no hem estat com a la segona, hem dominat en allò que havíem de fer, però no en aquells aspectes clau per guanyar el partit i contrarestar el rival”, va comentar ‘Beto’ Company en roda de premsa. La desfeta d’ahir va posar punt final a tres victòries consecutives dels pirenaics, deixant-los en vuitena posició amb 38 punts, dos menys que el cinquè classificat, l’Arenteiro.

L’FC Andorra, però, està establint una dinàmica que el seu tècnic diu que no s’han de permetre: encaixar a la primera meitat i mostrar la millor imatge a la segona. “És una tendència que acostumarà a passar, però les primeres parts no han de ser de desavantatge, com a molt d’equilibri”, apuntava el vallenc, deixant clar que “hem de millorar en aquestes situacions” perquè “les bales infinites de les remuntades no existeixen i necessitem tancar porteries”.

El tercer millor conjunt al seu feu

L’FC Andorra continua al podi dels millor conjunts al seu feu. Ara bé, si fa una setmana era el segon classificat en aquest sentit, ara s’ha col·locat com a tercer. Com s’ha esmenat, el millor equip al seu camp és l’Unionistas, ja que al Reina Sofía només han perdut en una ocasió i han sumat fins a 28 dels 36 punts que tenen. Per darrere es troba la Reial Societat B, els tricolor i la Cultural Lleonesa amb 26 punts, amb els bascs amb la millor diferència de gols de tots tres.