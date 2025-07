Esquí

Pas Grau FIS Racing Team: set esquiadors i un projecte ambiciós

Aquest curs el formaran Toni Bea, Marc Delgado, Carlos Salinas, Sergi Puigdemasa, Marta Torres, l'argentina Blanca Ricau i l'espanyola Ainara Torres

L’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig ha presentat aquest dimecres el Pas Grau FIS Racing Team, un projecte que consolida l’aposta per l’esquí de competició a Grandvalira amb l’objectiu d’oferir una estructura professional als joves talents que aspiren a créixer dins del món FIS i facilitar-ne l’accés als seus respectius equips nacionals. I és que no està sols adreçat a atletes andorrans, sinó que també acull esquiadores com Blanca Ricau, de l’Argentina, o l’espanyola Ainara Torres.

El conjunt tindrà al capdavant a Pol Noguera, tècnic esportiu de nivell 3 espanyol i llicenciat en ciències de l’activitat física i l’esport, qui va arribar al club encampadà el passat novembre després de treballar en estructures privades d’esquí alpí a Espanya. Els atletes que en formaran part de l’equip aquesta temporada són Toni Bea, Marc Delgado, Carlos Salinas, Sergi Puigdemasa, Marta Torres i les ja mencionades Ricau i Torres.

Cal apuntar que l’equip ha estat preparant-se des de finals de maig en sec, per treballar el físic; amb una estada sobre neu a Les Deux Alpes al juny; i aquest agost marxa cap a Ushuaia per a fer una estada de quatre setmanes i una final a San Martín de los Andes per competicions; per continuar a l’octubre una setmana a Lituània; una estada al novembre a la zona de Hintertux o bé Stubai, segons condicions, i una darrera sortida al Tirol al desembre abans de començar les competicions a Europa.