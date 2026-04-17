  L'entrenador de la selecció femenina, Albert Panadero, en el darrer partit contra Azerbaidjan. | FAF
Futbol internacional

Panadero preveu “un partit similar” contra Azerbaidjan i aposta per corregir errors per competir millor fora de casa

El tècnic assegura que cal “evitar errors que vam cometre” i millorar les transicions per fer mal a un rival que tornarà a dominar amb pilota

La selecció femenina buscarà aquest dissabte redreçar el rumb al Premundial davant Azerbaidjan després de la derrota (1-3) de dimarts a l’Estadi Nacional. Tot i avançar-se amb un gol de Tere Morató, un doblet de Sevinj Jafarzade i una diana final d’Esra Manya van capgirar el marcador i van deixar les tricolor sense el primer triomf en aquesta fase.

Ara, en la prèvia del segon duel, el seleccionador Albert Panadero ha advertit que espera “un partit molt similar al del dimarts amb un rival que intentarà generar i dominar en pilota”. En aquest sentit, el tècnic ha assenyalat que el combinat azerbaidjanès buscarà novament fer mal per dins i atacar els espais a l’esquena de la defensa.

“Intentarem transitar de manera més efectiva per poder fer mal […] Hem d’evitar errors que vam cometre el dimarts i competir al màxim” – Albert Panadero

Davant d’aquest escenari, Panadero ha explicat que l’equip introduirà “alguna variant per intentar que no filtri molt per dins” i ha remarcat la importància de millorar en les transicions ofensives. “Intentarem transitar de manera més efectiva per poder fer mal”, ha indicat, tot posant èmfasi també en el treball a pilota aturada, on considera que l’equip “ha fet un pas”.

El seleccionador ha insistit en la necessitat de corregir els errors del primer partit i mantenir la concentració durant tot el duel. “Hem d’evitar errors que vam cometre el dimarts i competir al màxim”, ha afirmat, tot i reconèixer que, més enllà del resultat, les sensacions de l’equip són positives: “La sensació és bona i estem en bona línia”.

