Oberta una convocatòria extraordinària de l’examen oficial de llengua catalana del nivell A1 pel pròxim 4 de setembre

Amb l’objectiu de facilitar l’acreditació dels coneixements de català per poder renovar el permís de residència i treball, el Govern ha convocat una prova extraordinària el 4 de setembre de l’examen oficial de llengua catalana del nivell A1. Aquesta, indiquen, està dirigida a les persones de més de 16 anys en el moment en què tingui lloc l’examen, residents al Principat i fronterers, que hagin de renovar el permís, d’acord amb les noves disposicions de la Llei de la llengua pròpia i oficial.
Les persones interessades es poden inscriure en línia entre el 29 de juny a les 08.00 i el 3 de juliol a les 15.00 hores. Val a dir que aquesta convocatòria extraordinària està limitada a 150 places (per ordre d’inscripció completada). La prova se celebrarà el divendres 4 de setembre al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria. Entre les 09.30 i les 10.35 hores es duran a terme les proves de comprensió oral i lectora i d’expressió i interacció escrites, mentre que per a les proves d’expressió i interacció orals s’assignarà una hora, a partir de les 11.00 hores, a cada candidat.