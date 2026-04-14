Andorra s’avança, però Azerbaidjan acaba remuntant al Nacional i li nega el primer triomf del Premundial (1-3)

La selecció femenina ha obert aquest dimarts la segona finestra del Premundial, la qual comptarà amb una doble jornada contra Azerbaidjan, amb una derrota (1-3). I és que, després d’empatar contra Hongria i caure a Macedònia del Nord, el conjunt dirigit per Albert Panadero ha caigut a l’Estadi Nacional, tot i avançar-se en el marcador amb un gol de la capitana, Tere Morató.
Així, la pilota ha començat a rodar en un inici de partit igualat i amb arribades, sense perill, per part d’ambdues seleccions. Al minut 10, però, Morató ha llançat una falta, aparentment llunyana, què ha sorprès la portera, Aitaj Sharifova, qui ha hagut d’enviar l’esfèrica a córner. I precisament, en aquest servei de cantonada, ha arribat l’1-0. Èlia Quilez ha centrat i Morató ha rematat per fer el primer gol del duel, tot i un intent de la defensa per refusar la pilota sota pals.
No obstant això, l’alegria tricolor ha durat poc. Dos minuts després, el combinat azerbaidjanès ha empatat el partit amb un gran gol de Sevinj Jafarzade, qui, amb un xut potent el qual ha tocat al travesser, ha aconseguit superar Martin.
A partir d’aquí, les visitants han pres la iniciativa en atac i han arribat a l’àrea andorrana de manera recurrent, tot i no generar perill excessiu. Les poques rematades a porteria les ha controlat Martin sense problemes. Cal destacar, també, que durant la primera part s’ha mostrat dues targetes grogues, ambdues per a Azerbaidjan (Nigar Mirzaliyeva i Dianna Mammadova). Amb empat a u s’ha arribat al descans.
A la represa, tot s’ha tornat caòtic en només començar. Abans d’arribar al primer minut, les visitants han estat a punt de marcar i quan semblava que les tricolor s’havien lliurat, Laia Sole ha comès penal sobre Esra Manya en la següent acció i Jafarzade no l’ha desaprofitat (1-2). Olga Sabio, Emma Duró i Cristina Lacour han entrat en diferents moments de la segona part, però el ritme i control del matx no ha canviat.
Les andorranes no han encaixat bé el segon gol i els hi ha costat refer-se. De fet, fins al minut 80 només han fet quatre rematades, totes a porteria, això sí. Mentre que el seu rival n’ha fet 14, i tot i que només cinc han anat entre els tres pals, dos han acabat en gol.
I quan semblava que l’1-2 era definitiu, ha arribat el tercer. Manya ha marcat en la darrera acció del partit. Amb aquesta derrota, les de Panadero es mantenen últimes del seu grup (K) amb un punt de nou possibles, però tindran l’oportunitat de redimir-se aquest dissabte, contra el mateix rival, aquesta vegada com a visitants.