  • Justin McKoy saludant a l'afició desplaçada a Lleida. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

Žan Tabak, abans de la gran final: «Jo matemàtiques no faig, tenim un duel contra el Barça i l’hem de guanyar»

El MoraBanc depèn d'ell mateix per assolir la permanència, i només en cas de derrota i triomf del 'Granca' i el Saragossa perdria la categoria

Ja fora del descens i sent l’equip que millor ho té per assolir la permanència dels tres que hi ha implicats, el MoraBanc jugarà demà al Toni Martí la darrera final per certificar l’objectiu. En aquest sentit, Žan Tabak ha deixat clar que només se centrarà en els seus sense posar atenció ni al Gran Canària ni al Saragossa: «Jo matemàtiques no en faig, tenim un partit contra el Barça i l’hem de guanyar. És una cosa que té poca probabilitat, però enguany ja hem vençut duels de poca probabilitat».

L’equip culer es juga ser cap de sèrie al play-off. «És una plantilla d’Eurolliga amb molts jugadors experimentats, la qual amb Xavi Pascual d’entrenador juga un bàsquet bonic […] Són molt efectius i, si bé no juguen un bàsquet de molta velocitat i possessions, sí molt controlat», ha assenyalat l’entrenador croat. També ha apuntat que ha hagut de fer èmfasi en l’aspecte mental: «Ha estat la primera vegada des que vaig arribar que m’he trobat amb la necessitat de fer servir més motivació per poder continuar entrenant al mateix nivell que abans».

En relació amb això, ha deixat clar que tothom ha de mantenir la calma, que ni abans la situació era tan desastrosa ni ara per tirar coets. «Quan l’equip està enfondrat he de ser positiu i apujar l’ànim, i quan està volant he de baixar-lo a nivells en què puguem competir», ha expressat, per incidir que a títol personal està «igual que cada dia». «Ni més ni menys excitat que abans», ha afegit.

Les opcions

Cal recordar que el MoraBanc Andorra depèn d’ell mateix per quedar-se a la màxima lliga de bàsquet espanyola. La premissa és bàsica: si es guanya al Barça s’assoleix la permanència faci el que faci la resta de rivals. D’altra banda, el club tricolor es mantindria a la Lliga Endesa encara que perdés i també ho fes el Gran Canària o el Saragossa. Amb només un dels dos seria suficient. Val a dir que el primer visitarà el València, mentre que el segon viatjarà fins a Lugo, i que en cas de triple empat a 10 victòries seria el conjunt illenc quin baixaria. Llavors, què hauria de passar perquè el MoraBanc perdés la categoria? Perdre amb el Barça i que vencin el Gran Canària i el Saragossa.

