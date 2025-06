Ciclisme

Pal Arinsal acull un simulacre d’evacuació vertical per garantir la seguretat de la Copa del Món de BTT

L’operatiu es realitza al tram del 'Rock Garden' del circuit de descens (DH) del Bike Park, una de les zones més complexes per als corredors

En el marc dels preparatius per a la pròxima edició de la Copa del Món de BTT, que tindrà lloc a Andorra la setmana vinent entre el 9 i el 13 de juliol, l’estació de Pal Arinsal va dur a terme a finals de la setmana passada un simulacre d’evacuació vertical per garantir la seguretat de corredors, públic i equips tècnics durant l’esdeveniment. L’operatiu es va realitzar al tram del ‘Rock Garden’ del circuit de descens (DH) del Bike Park, una de les zones més complexes per als corredors.

L’exercici va comptar amb la participació de membres del Cos de Bombers i de l’empresa Heliand, així com dels ‘bike patrols’ de l’estació. La simulació va consistir en una evacuació amb helicòpter, utilitzant el sistema de cabrestant vertical, i va permetre posar a prova els protocols establerts per a casos d’incidència greu en zones de difícil accés.