Owono, sobre la possibilitat de jugar el play-off d’ascens: “Mirar cap amunt és bonic, però des de la humilitat”

És difícil, gairebé impossible, però l’FC Andorra encara té opcions de disputar el play-off d’ascens. Concretament, un 1,10% de possibilitats segons el doctor en Didàctica de la Matemàtica, Fran Martínez, qui en les darreres jornades està actualitzant els percentatges als quals l’afició tricolor s’agafa amb il·lusió fins que les matemàtiques diguin el contrari.
Qui també hi creu en el play-off és el porter de l’equip, Jesús Owono. “Mirar cap amunt sempre és bonic”, tot deixant clar que aquest optimisme s’ha de tenir, però “amb els peus a terra sempre, i que sigui la feina la que digui fins on podem arribar”, ha apuntat. De fet, Owono ha recordat que fa un mes la situació era molt diferent. “Ens costava treure resultats i guanyar partits”, diu.
Ara, els pirenaics ja sumen tres triomfs consecutius (Racing, Cadis i Valladolid), els dos últims sense encaixar cap gol, tot i que el porter li resta importància a aquesta dada. “El més important és que l’equip aconsegueixi victòries”, ha remarcat, subratllant que aconseguir porteries a zero “és fruit del treball de tots. Sempre ho he dit, es defensa des del davanter fins a mi. Hem aconseguit minimitzar molt els atacs dels rivals i s’ha vist reflectit en els resultats”, ha destacat.
Val a dir que la temporada d’Owono ha anat de menys a més. Després d’una primera volta on només va jugar dos partits –un de Lliga i un de Copa del Rei-, des de mitjan febrer fins ara ho ha jugat tot. 10 partits, dels quals set han acabat en victòria, dos amb empat i només un amb derrota.
En aquest sentit, el porter ha explicat que durant la temporada “hi ha moltes microetapes, i hi ha jugadors que agafen més importància depenent del moment de l’equip”. Així, ha deixat clar que la falta de minuts no el va afectar i ha agraït l’oportunitat de gaudir de més minuts en el tram final. “Fa molt temps que treballo i s’han donat les coses perquè pugui jugar, per a mi el més important és que l’equip vagi bé jugui qui jugui”, ha reiterat.
Pel que fa al seu futur, Owono ha manifestat la seva voluntat de jugar amb l’Alabès a Primera Divisió. “Aquestes ganes d’estar a Vitòria, a casa, em motiven, però hi ha moltes coses que no depenen només d’un, així que a esperar a veure què passa”, ha expressat. Cal recordar que el jugador va arribar l’estiu passat en forma de cessió per a una temporada procedent de l’Alabès.
D’aquesta manera i a falta de sis jornades per cloure la temporada, si un hipotètic play-off no ho impedeix, Owono ha aprofitat per valorar el seu any al Principat. “Ha estat una temporada de molt aprenentatge en què he aconseguit adaptar coses que faltaven en el meu joc gràcies a l’estil de l’equip”, ha valorat.
En aquesta línia i gairebé acomiadant-se, Owono ha sostingut que el bon ambient del grup ha estat clau en la seva etapa al país. “És vital per a mi i he estat molta a gust”. Tot i reconèixer alguns alts i baixos, sobretot quan no jugava, el porter ha indicat que “sempre he intentat estar amb un somriure i ells [els companys] m’han respost de la mateixa manera”.
Finalment, Owono ha mostrat el seu suport a Jastin, qui es perdrà el que queda de temporada per una ruptura del tendó central de l’isquiotibial dret. “Tota la meva força i el meu anim estan amb ell. És una persona a qui tinc un afecte especial”, ha esmentat, tot apuntant que intentaran “fer les coses per ell” en les jornades restants.