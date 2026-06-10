La selecció busca el retorn a Trophy en un Europeu que reunirà 20 seleccions masculines i femenines al Principat

Andorra tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l’epicentre del rugbi europeu a set. L’Estadi Nacional acollirà entre divendres i diumenge el Rugby Europe Sevens Conference 1, la tercera categoria continental de la modalitat, en una cita que reunirà nou seleccions masculines i onze de femenines i que portarà al Principat prop de 400 participants entre jugadors i membres dels equips tècnics.
El president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), Albert Calvo, ha presentat aquest dimecres els detalls d’un torneig que inclourà entre 50 i 60 partits al llarg de tres dies. Divendres es disputaran les fases classificatòries femenines, dissabte es decidirà el quadre final de les noies i es jugaran les fases prèvies masculines, mentre que diumenge es resoldrà la competició masculina. El torneig arriba, a més, amb una participació rècord en categoria femenina. A les seleccions habituals s’hi afegeixen Grècia i Bòsnia i Hercegovina, que debutaran enguany en el circuit europeu de rugbi a set.
La cita reunirà nou seleccions masculines i onze de femenines i portarà al Principat prop de 400 participants entre jugadors i membres dels equips tècnics
Després de l’experiència de l’any passat a Ordino, la federació ha fet un salt d’escala considerable. «A Ordino estàvem en mode XS i aquí estem en mode XL», ha resumit Calvo per exemplificar el creixement d’una competició que enguany recupera el format complet amb vint seleccions participants. El canvi d’escenari també respon a una necessitat logística. Amb prop de 380 persones entre jugadors i membres dels staffs, la FAR considera que l’Estadi Nacional ofereix unes condicions molt més adequades. «Ens anirà molt més fàcil a l’hora de fer circular tota aquesta gent», ha destacat el president de l’ens federatiu.
Una de les novetats serà la presència d’Israel amb les seves seleccions masculina i femenina, després que l’any passat no poguessin participar. Aquest fet obligarà a reforçar les mesures de seguretat dins del recinte esportiu, amb controls d’accés específics a les zones reservades als equips i als membres acreditats.
La continuïtat del torneig, en dubte
Més enllà de la vessant esportiva, la continuïtat de la competició a Andorra continua oberta i ara mateix molt en dubte. Inicialment, l’acord contemplava que el Principat acollís el torneig durant quatre anys –dos ja complerts–, però una modificació posterior va reduir aquest compromís. Tal com ha apuntat Calvo, la principal dificultat és econòmica. I és que la FAR assumeix bona part de les despeses derivades de l’organització, des dels allotjaments fins als desplaçaments interns de les seleccions i dels responsables de Rugby Europe.
El transport és, precisament, un dels grans maldecaps. Sense aeroport propi, totes les delegacions han d’arribar a través de Barcelona, fet que obliga a coordinar desenes de trasllats en funció dels horaris d’arribada de cada selecció. «El 35% del cost del torneig se’n va cap als autobusos», ha revelat Calvo. De fet, la federació ha hagut de posar enguany fins a 25 autobusos a disposició dels participants per cobrir els diferents trajectes. Una situació que, segons el dirigent, dificulta competir econòmicament amb altres seus habituals del circuit europeu, especialment als països de l’est.
«Ens han demanat si volíem revalidar, però ho hem deixat en suspens» – Albert Calvo
Per aquest motiu, la FAR manté converses amb Rugby Europe per intentar trobar fórmules que permetin repartir millor els costos. «Ens han demanat si volíem revalidar, però ho hem deixat en suspens», ha admès Calvo, que ha condicionat qualsevol decisió futura a les garanties econòmiques que pugui oferir l’organisme continental.
Igualment, Calvo també ha lamentat la manca de suport específic per part d’Andorra Turisme a l’esdeveniment. «A Andorra Turisme no li importa si tens vint nacions aquí, li importa quanta gent hi tindràs«, ha afirmat, mostrant el seu desacord amb els criteris utilitzats per valorar l’impacte de la competició.
Andorra vol tornar a lluitar per l’ascens
Pel que fa a l’àmbit esportiu, la selecció masculina afronta el torneig amb l’objectiu de tornar a competir per les places d’ascens a la divisió Trophy, la categoria immediatament superior. Enguany, els dos equips que disputin la final obtindran automàticament el bitllet per pujar de categoria. «Si ens assegurem la final, l’any que ve estem a Trophy», ha destacat Calvo. Luxemburg, recent descendit, apareix com un dels grans favorits, mentre que Bulgària també arriba com una de les seleccions a tenir en compte després de reforçar-se i preparar durant diversos dies la cita a Andorra.
En categoria femenina, Eslovàquia i Finlàndia parteixen entre les seleccions més potents del torneig, si bé les nòrdiques han decidit competir en aquesta categoria per motius econòmics malgrat procedir de la divisió superior.