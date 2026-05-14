Nico Ratti, després de renovar amb l’FC Andorra: “Em sento molt feliç, sempre dic que el país és casa meva”

Nico Ratti no ha amagat l’alegria després de la renovació per tres anys amb el club de la seva vida, l’FC Andorra. “Em sento molt feliç, sempre dic que el país és casa meva”, ha citat el porter en un vídeo del club, esmentant que la seva continuïtat a l’equip feia temps que s’estava parlant. “Amb aquest projecte vaig començar a Primera Catalana, i és molt bonic continuar i fer-ho al futbol professional”, ha afegit, desitjant “coses molt boniques” que gaudir en un futur.
“Des que vaig arribar ningú s’hauria imaginat estar al futbol professional”, ha elogiat, apuntant que l’entitat tricolor ha signat un ascens meteòric des de llavors. Tampoc s’ha oblidat de la bona situació actual: “Estem fent una temporada meravellosa a falta de tres jornades, i encara podem superar aquell primer any a Segona Divisió”. Aquell que l’equip, sota les ordres d’Eder Sarabia, va sumar 59 punts −ara en té 58−.
Aquest curs, però, només ha disputat dos partits, i tots dos van cloure amb derrota. Un de lliga contra l’Eibar i el de la segona ronda de Copa del Rei davant la Cultural Lleonesa. “No he pogut gaudir dels minuts que m’hauria agradat, però si estem en aquesta situació de la renovació és perquè tant el club com jo volem altres coses”, ha dit, apuntant que suma molts anys a l’esquena i que és el capità. “És important jugar, però també sumar des de fora”, ha completat.