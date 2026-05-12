  • Nico Ratti, a Cas Misses. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - Mercat de fixatges

Nico Ratti vol continuar fent història i renova amb l’FC Andorra per tres cursos més, fins al 30 de juny de 2029

Format a les categories inferiors del club i amb més de 200 partits a la seva esquena, és l'únic que ha vestit la tricolor en cinc categories diferents

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb Nico Ratti per renovar el seu contracte per tres temporades més. D’aquesta manera, el porter d’origen argentí, però establert al país des de fa més de 20 anys, continuarà lligat a l’entitat pirenaica fins al 30 de juny de 2029, on ja és història.

Format a les categories inferiors del club i amb més de 200 partits a la seva esquena, és l’únic futbolista que ha vestit la samarreta tricolor en cinc categories diferents després de debutar a 1a Regional el 26 d’abril del 2009. Ratti tenia 15 anys quan va substituir Koldo Álvarez de Eulate (ara seleccionador de l’absoluta) en un FC Andorra-Albesa i, la temporada següent, encara en edat cadet, va ser titular indiscutible en el primer equip.

Després d’un viatge d’anada i tornada –Numància juvenil, Llagostera i UE Sant Julià–, Ratti va tornar al club just a l’inici del nou projecte sent partícip i protagonista principal de l’ascens que ha viscut l’equip de Primera Catalana fins al futbol professional. Aquest curs, però, només ha disputat dos partits, i tots dos van cloure amb derrota. Un de lliga contra l’Eibar i el de la segona ronda de Copa del Rei davant la Cultural Lleonesa.

