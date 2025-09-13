Nahuel Carabaña perd pistonada en el darrer tram i finalitza 12è la prova dels 3.000 metres obstacles a Tòquio

El rellotge marcava les 18:15 hores al Japó —les 11:18 a Andorra— quan l’atleta andorrà, Nahuel Carabaña ha començat a córrer la prova al Campionat del Món d’atletisme, que enguany celebra la seva vintena edició a l’Estadi Nacional de Tòquio. El fondista andorrà, fins ara número 45 del rànquing mundial als 3.000 metres obstacles, afrontava el repte de les sèries classificatòries amb l’objectiu d’acostar-se a la final.
Des del tret de sortida, Carabaña s’ha mantingut en posicions de mitja taula en un grup que ha estat molt junt tota la cursa en el qual han competit grans especialistes de la distància amb noms de pes com el marroquí Salaheddine Ben Yazide, l’etíop Samuel Firewu o el kenià Abraham Kibiwot. Tot i això, l’andorrà ha aconseguit mantenir el pols amb els seus rivals, arribant en algun tram a situar-se molt a prop de posicions classificatòries (les cinc primeres), alimentant l’esperança d’una cursa que pogués obrir opcions en el tram final.
Malauradament pel tricolor, a falta de 700 metres el ritme s’ha endurit i Carabaña ha perdut pistonada, quedant-se despenjat i sense opcions de disputar les darreres posicions amb bitllet per a la final. Finalment, ha travessat la meta en 8:49.01, el darrer temps de la seva sèrie, en una cursa dominada per Ben Yazide (8:27.21). Amb les tres sèries disputades, la posició final de l’andorrà ha estat 33è de 35 corredors.
D’aquesta manera, el fondista tricolor ha estat lluny de la seva millor marca en aquesta prova, la qual va aconseguir el passat mes d’agost en el míting d’Oordegem, a Bèlgica i amb la qual va obtenir la mínima per disputar aquest mundial. Així tot, Carabaña continua portant el nom d’Andorra a les grans cites de l’atletisme mundial i suma un nou aprenentatge en una distància exigent que requereix maduresa i constància.
Carabaña decebut i sense excuses
Poques hores després de finalitzar la cursa, a través d’una història a Instagram, Carabaña ha publicat un text expressant el seu cabreig amb ell mateix: “No estic gens satisfet de com he corregut; de fet, sento que he fallat a tots els que confien en mi”, ha escrit l’esportista, afegint que “el d’avui no mereix felicitacions perquè seria enganyar-me a mi mateix i a tots els que em segueixen”. A més, ha qualificat la seva cursa de “molt dolenta” d’aquelles en les quals “toca donar la cara”. No obstant això, l’andorrà no es dona pas per vençut “la meva mirada segueix endavant i les ganes de tornar a mostrar la meva millor versió són més grans que mai”, ha conclòs.