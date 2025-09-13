Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Nahuel Carabaña durant la prova al Mundial de Tòquio. | Sport Media FCA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Atletisme - Mundial de Tòquio 2025

Nahuel Carabaña perd pistonada en el darrer tram i finalitza 12è la prova dels 3.000 metres obstacles a Tòquio

El tricolor considera que "ha fallat" a tots els que confien en ell, però ja es mostra amb ganes mostrar la seva "millor versió"

El rellotge marcava les 18:15 hores al Japó —les 11:18 a Andorra— quan l’atleta andorrà, Nahuel Carabaña ha començat a córrer la prova al Campionat del Món d’atletisme, que enguany celebra la seva vintena edició a l’Estadi Nacional de Tòquio. El fondista andorrà, fins ara número 45 del rànquing mundial als 3.000 metres obstacles, afrontava el repte de les sèries classificatòries amb l’objectiu d’acostar-se a la final.

Des del tret de sortida, Carabaña s’ha mantingut en posicions de mitja taula en un grup que ha estat molt junt tota la cursa en el qual han competit grans especialistes de la distància amb noms de pes com el marroquí Salaheddine Ben Yazide, l’etíop Samuel Firewu o el kenià Abraham Kibiwot. Tot i això, l’andorrà ha aconseguit mantenir el pols amb els seus rivals, arribant en algun tram a situar-se molt a prop de posicions classificatòries (les cinc primeres), alimentant l’esperança d’una cursa que pogués obrir opcions en el tram final.

Instants abans de començar la prova dels 3.000 metres obstacle. | Teledeporte

Malauradament pel tricolor, a falta de 700 metres el ritme s’ha endurit i Carabaña ha perdut pistonada, quedant-se despenjat i sense opcions de disputar les darreres posicions amb bitllet per a la final. Finalment, ha travessat la meta en 8:49.01, el darrer temps de la seva sèrie, en una cursa dominada per Ben Yazide (8:27.21). Amb les tres sèries disputades, la posició final de l’andorrà ha estat 33è de 35 corredors.

D’aquesta manera, el fondista tricolor ha estat lluny de la seva millor marca en aquesta prova, la qual va aconseguir el passat mes d’agost en el míting d’Oordegem, a Bèlgica i amb la qual va obtenir la mínima per disputar aquest mundial. Així tot, Carabaña continua portant el nom d’Andorra a les grans cites de l’atletisme mundial i suma un nou aprenentatge en una distància exigent que requereix maduresa i constància.

Carabaña decebut i sense excuses

Poques hores després de finalitzar la cursa, a través d’una història a Instagram, Carabaña ha publicat un text expressant el seu cabreig amb ell mateix: “No estic gens satisfet de com he corregut; de fet, sento que he fallat a tots els que confien en mi”, ha escrit l’esportista, afegint que “el d’avui no mereix felicitacions perquè seria enganyar-me a mi mateix i a tots els que em segueixen”. A més, ha qualificat la seva cursa de “molt dolenta” d’aquelles en les quals “toca donar la cara”. No obstant això, l’andorrà no es dona pas per vençut “la meva mirada segueix endavant i les ganes de tornar a mostrar la meva millor versió són més grans que mai”, ha conclòs.

Nahuel Carabaña afronta el seu segon Mundial a Tòquio amb “molta motivació i ganes” i l’orgull de representar el país

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
Ordino Arcalís esdevé l’epicentre mundial de l’esquí infantil amb la reunió anual del Comitè FIS Children
La pluja no impedeix que la Jornada de Voluntariat de GosSOS se celebri amb èxit comptant amb 80 participants
Turné acaba en 77a posició al Mundial de BTT després d’una sortida complicada i un ritme altíssim de cursa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Iker Álvarez, l’actual màxim exponent del futbol andorrà que es converteix en ‘forà’ quan s’enfronta a l’FC Andorra
  • Esports
Inter d’Escaldes i Atlètic d’Escaldes consideren ajornar la Supercopa si la Multisegur no dona el tret de sortida
  • Esports
L’FC Andorra rep un Còrdova a l’alça caracteritzat per la pressió alta: “Serà un partit atractiu per a l’espectador”
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu