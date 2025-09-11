Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Elena Hernández Molina
Atletisme - Mundial de Tòquio 2025

Nahuel Carabaña afronta el seu segon Mundial a Tòquio amb “molta motivació i ganes” i l’orgull de representar Andorra

L’atleta s’estrenarà el primer dia de competició en un campionat amb més de 2.100 participants i assegura que l’adaptació al canvi horari serà clau

El calendari internacional d’atletisme torna a posar els ulls al Japó. Del 13 al 21 de setembre, l’Estadi Nacional de Tòquio acull la vintena edició del Campionat del Món, amb més de 2.100 participants de 196 països i un programa que inclou 49 proves. Entre aquests noms, hi serà l’andorrà Nahuel Carabaña, qui obrirà el seu mundial el primer dia de competició.

En una trobada amb EL PERIÒDIC, Carabaña confessa que arriba amb les idees clares: “Estic molt motivat i amb moltes ganes. No estic fent res de diferent, simplement els mateixos entrenaments i la mateixa preparació per a tot”. La seva rutina, diu, és la seva millor garantia. Tot i això, els detalls marquen la diferència. El jove fondista ha ajustat el ritme vital per avançar-se al desfasament horari de set hores. “Aquesta última setmana he anat a dormir més aviat i m’he obligat a aixecar-me més d’hora. Recupero tres hores i mitja de les set de diferència, així estarà molt bé”.

El factor climàtic també pesa, ja que Tòquio és sinònim de calor i humitat. “Amb la humitat t’has d’hidratar molt més, prendre més minerals i estar constantment amb electròlits. Quan arribi la cursa vull estar ben hidratat i sense problemes”, explica. A més, Carabaña sap que la competència és dura: “És un mundial, tothom té un altíssim nivell i tots mereixen estar-hi”. Per això, l’estratègia es decidirà quan es coneguin les sèries: “Sempre esperem que surtin les llistes per veure qui ens toca i a partir d’allà valorem què fer”. Amb la mirada més enllà de Tòquio, l’atleta ja pensa en els reptes que vindran: l’Europeu absolut de Birmingham el 2026, el Mundial de la Xina el 2027 i els Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028.

Però més enllà dels càlculs i dels entrenaments, hi ha l’emoció de representar un país petit en una cita gegant. “Representar Andorra és un honor i un orgull. És el segon mundial que disputaré i sempre que pugui entrenaré al màxim per estar en aquestes fites”, recorda. Enmig de tanta planificació, també envia un missatge als joves que s’inicien a l’atletisme: “Als nens els diria que gaudeixin d’aquest esport, que aprenguin dels seus valors i que vagin cada dia a entrenar amb un somriure. Córrer és sentir-se bé”.

