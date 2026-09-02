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  • Nahuel Carabaña, durant els Jocs dels Petits Estats d'Andorra. | COA
Pol Forcada Quevedo
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Atletisme - Olimpisme

Nahuel Carabaña finalitza en novè lloc la final dels 3.000 metres obstacles dels Jocs del Mediterrani de Tàrent

Clou amb un registre de 9'07.76 una prova en la qual s'imposa el marroquí Salah Eddine Yazide, seguit per Mohamed Tindouft i Omar Seraiche

Nahuel Carabaña ha disputat aquest dimecres la final dels 3.000 metres obstacles dels Jocs del Mediterrani de Tàrent. L’atleta ha finalitzat en novena posició amb un registre de 9’07.76. La prova ha estat exigent des de l’inici i l’andorrà ha intentat mantenir-se en la lluita amb un grup de gran nivell.

El títol ha estat per al marroquí Salah Eddine Ben Yazide, qui s’ha imposat amb un temps de 8’46.14, per davant del seu compatriota Mohamed Tindouft (8’46.58) i de l’algerià Omar Seraiche (8’47.31).

Amb la participació de Carabaña, l’atletisme tricolor afronta ja l’última jornada de competició a Tàrent. Ariadna Fenés serà demà l’última representant del Principat a entrar en acció, amb la disputa de la mitja marató femenina programada per les 08.30 hores.

La primera jornada d’atletisme del Jocs del Mediterrani de Tàrent clou amb Pol Moya sent setè en els 1.500 metres

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La primera jornada d’atletisme del Jocs del Mediterrani de Tàrent clou amb Pol Moya sent setè en els 1.500 metres
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