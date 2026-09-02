Nahuel Carabaña finalitza en novè lloc la final dels 3.000 metres obstacles dels Jocs del Mediterrani de Tàrent

Nahuel Carabaña ha disputat aquest dimecres la final dels 3.000 metres obstacles dels Jocs del Mediterrani de Tàrent. L’atleta ha finalitzat en novena posició amb un registre de 9’07.76. La prova ha estat exigent des de l’inici i l’andorrà ha intentat mantenir-se en la lluita amb un grup de gran nivell.
El títol ha estat per al marroquí Salah Eddine Ben Yazide, qui s’ha imposat amb un temps de 8’46.14, per davant del seu compatriota Mohamed Tindouft (8’46.58) i de l’algerià Omar Seraiche (8’47.31).
Amb la participació de Carabaña, l’atletisme tricolor afronta ja l’última jornada de competició a Tàrent. Ariadna Fenés serà demà l’última representant del Principat a entrar en acció, amb la disputa de la mitja marató femenina programada per les 08.30 hores.