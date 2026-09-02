Owono, il·lusionat amb la seva segona etapa al país: «Ningú em pot treure el somriure d’haver tornat a casa»

El retorn de Jesús Owono a l’FC Andorra ha estat una decisió marcada, sobretot, per la voluntat del porter de tornar a un lloc on se sent valorat. Tot i que durant el mercat la possibilitat es va arribar a allunyar per la intenció de l’Alabès de comptar amb ell i per l’aparició d’opcions a Primera Divisió, ell mateix ha mencionat que la insistència del director esportiu tricolor, Jaume Nogués, i la del tècnic, Carles Manso, va acabar sent determinant. «Volia tornar aquí, on crec que se m’ha descobert i on se m’ha donat l’oportunitat des del principi», ha comentat aquesta tarda en roda de premsa, una decisió de la qual no amaga la satisfacció: «Ara mateix ningú em pot treure el somriure d’haver tornat a casa».
El retorn, però, situa l’equatoguineà davant una porteria amb una competència important, amb Pau López i Nico Ratti. En tot cas, Owono ho afronta «amb molt respecte» i amb la voluntat d’aprendre dels seus companys. «El Pau és una persona que admiro moltíssim, també al Nico. Al final tendim a pensar en les arribades i ens oblidem que a casa tenim un porteràs també», ha destacat. En aquest sentit, ha deixat la titularitat en mans de Manso, tot mencionant que «la decisió de qui juga la pren el míster i nosaltres l’únic que podem fer és posar-l’hi tan difícil com puguem».
«Aquest any, de veritat us ho dic i ho sento de cor, gaudirem de l’FC Andorra com ho vam fer a finals de la temporada passada» – Jesús Owono
També ha remarcat l’ambició que percep en una plantilla profundament renovada. «Som un grup molt jove, amb molta gana, moltíssima il·lusió i no ens posem un sostre», ha afirmat, evitant fixar objectius classificatoris quan tot just acaba de començar la temporada. «Parlar de fites a aquestes alçades és aviat i, al final, crec que els partits et diran a què pots aspirar, si pots mirar cap amunt o si has de lluitar per mantenir la categoria», ha dit. Malgrat això, el porter s’ha mostrat convençut del potencial del vestidor: «Hi ha molta ambició i moltíssima il·lusió per aconseguir grans coses. Crec que aquest grup és capaç de fer-ho».
Demanat per l’inici de curs, amb una victòria i dues derrotes, Owono considera que les sensacions són millors que els resultats. Així, ha apuntat que a Vigo «se’ns escapen els punts perquè l’equip està molt bé i fem un partit per guanyar», mentre que contra l’Eibar considera que els tricolor ho van fer «molt i molt bé per guanyar el partit». Per això, confia plenament en el camí iniciat: «Aquest any, de veritat us ho dic i ho sento de cor, gaudirem de l’FC Andorra com ho vam fer a finals de la temporada passada».
Finalment, el contracte per dues temporades més dues d’opcionals evidencia també la seva confiança en el projecte encapçalat als despatxos per Gerard Piqué. «Veig l’ambició que té el club de créixer i jo soc una persona que no s’espanta davant els reptes», ha assenyalat durant la roda de premsa. Tot plegat, una aposta de futur que Owono resumeix amb una declaració d’intencions: «Sento que farem alguna cosa gran i per això he vingut aquí. Tinc ganes de sumar, sigui on sigui».