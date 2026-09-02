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  • L'entrenador de l'Inter d'Escaldes, Felip Ortiz. | Inter Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Entrevista

Felip Ortiz: «Volia estar aquí per entrar a Conference i potser em veien com un boig, però al final s’ha complert»

Sota les seves ordres, l'Inter ha trencat un sostre que fins ara semblava infranquejable i jugarà per primera vegada una fase de grups europea

L’Inter d’Escaldes ha trencat un sostre que fins ara semblava infranquejable per al futbol andorrà. El conjunt blau-i-negre s’ha convertit en el primer del país que aconsegueix accedir a la fase de lliga d’una competició europea, una fita històrica que arriba sota les ordres de Felip Ortiz, qui afronta la seva tercera temporada al país. Amb el repte europeu ja assolit, el tècnic parla amb EL PERIÒDIC sobre el camí recorregut fins aquí, el que espera d’aquesta nova aventura i fins on pot arribar un Inter que haurà de compaginar Europa amb la defensa del títol nacional.

Felip Ortiz

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