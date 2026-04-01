  Cartell de comiat de Morris Udeze. | MoraBanc Andorra
Udeze i el MoraBanc separen els seus camins després de poc més de mig curs: 20 duels, 13′ de mitjana i 6 de valoració

Žan Tabak es quedarà amb Artem Pustovyi i Rubén Guerrero com a pivots naturals, i amb 'Kostas' Kostadinov entrant en aquesta rotació

El que era un secret a veus aquest matí s’ha fet realitat. El MoraBanc Andorra ha anunciat que Morris Udeze no continuarà de tricolor després que ambdues parts hagin arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia. “Li agraïm la seva professionalitat i implicació en aquest temps que ha estat amb nosaltres i li desitgem la millor de les sorts en el seu futur professional i personal”, han citat des del club pirenaic.

Cal recordar que Udeze, pivot americà amb passaport nigerià, va signar fins a final de temporada provinent dels Fukushima Firebonds de la segona divisió del Japó, on va ser un dels puntals. Al Principat, però, no va acabar de quallar i feia temps que se li buscava una sortida. En total ha jugat 20 partits defensant la samarreta del MoraBanc en el que ha estat el seu debut a la Lliga Endesa, amb 13’46 de mitjana, 6 punts, 3,2 rebots i 6 de valoració.

El MoraBanc Andorra es manté en descens mentre Žan Tabak defensa la millora de l’equip des que va arribar

Llegir

Semblaria ser que tornarà a provar sort al bàsquet asiàtic, mentre que Žan Tabak es quedarà amb Artem Pustovyi i Rubén Guerrero com a pivots naturals, i amb ‘Kostas’ Kostadinov entrant a la rotació. Així, la posició d’ala pivot es mantindrà amb Justin McKoy i Yves Pons.

Cal recordar que l’equip tricolor visitarà diumenge (17.00 hores) el líder, el Reial Madrid, a qui al seu feu només ha vençut en un parell d’ocasions de les 14 que hi ha jugat. La darrera va ser el gener del 2022, amb un resultat final de 83-88 després de remuntar a la segona meitat. L’altra, l’any 2018, amb un 105-107.

Notícies relacionades
Un adeu que reforça la memòria i interpel·la el futur cultural del país
Les mones mantenen la tradició amb noves propostes personalitzades i una demanda creixent al Principat
Un FC Andorra imperial s’imposa davant un Racing de Santander que s’apaga amb el pas dels minuts (6-2)

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra cau amb orgull a la pista del Reial Madrid després de competir fins al final del partit
  • Esports, Parròquies
La Cronoescalada Nocturna del Pas de la Casa torna amb una quarantena de participants i condicions òptimes
  • Esports
L’FC Andorra obre un nou entrenament al públic amb activitats especials per reforçar el vincle amb l’afició tricolor
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

