El MoraBanc Andorra es manté en descens mentre Žan Tabak defensa la millora de l’equip des que va arribar

El MoraBanc Andorra continua una setmana més en zona de descens després de caure diumenge contra el Baskonia (79-88) al Pavelló Toni Martí. I amb aquestes alçades quedar clar que no és una qüestió d’actitud, ni d’esforç dels jugadors a la pista, és que l’equip simplement no dona per molt més.
“Crec que durant tot el partit teníem una actitud correcta […] però la nostra bona voluntat i ganes no han estat suficients”, ha afirmat el tècnic tricolor, Žan Tabak, després del duel. Així tot, l’entrenador ha defensat els resultats de l’equip des de la seva arribada. “Els números diuen que estem anotant més i rebent menys punts per possessió. Juguem més ràpid, amb cinc o sis possessions més. Són fets”, ha assegurat.
En aquest sentit, ha ressaltat que no pot valorar la seva feina només pels resultats “sinó per si anem en la direcció correcta. Perquè hi ha vegades que guanyes i no estàs bé”, ha destacat. No obstant això, al final els resultats són els que manen. I el cert és que amb Tabak a la banqueta, els andorrans han jugat set jornades les quals han acabat amb cinc derrotes i dues victòries.
Amb tot, la situació no és irreversible, i encara menys després de la derrota del Burgos davant el València. Així, el tècnic croat ha subrtatllat que “els jugadors han d’entendre que això no és un esprint, sinó una marató. No és important quantes vegades caus, sinó com de ràpid t’aixeques”, ha esmentat. I els pirenaics s’hauran d’aixecar ràpid perquè diumenge visiten al líder, el Reial Madrid, que només ha perdut dos partits en tota la competició.
Després de la visita a la capital espanyola, la qual és molt poc probable que acabi amb bones notícies, els andorrans encara tindran deu jornades més per aconseguir la salvació amb duels contra rivals directes com Burgos, a casa, Dreamland Gran Canària, fora i Força Lleida a la penúltima jornada, també de visitants.