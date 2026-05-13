Mor Jordi Clua, una de les persones més estimades del MoraBanc Andorra, vinculat al club durant més de 30 anys

El MoraBanc Andorra ha comunicat la mort de Jordi Clua, una de les figures històriques i més estimades de l’entitat, vinculat al club durant més de tres dècades i considerat una peça clau en diferents etapes de la seva història.
En el comunicat, el club destaca que Clua “ho va ser tot, menys president”, una frase amb què ell mateix resumia la seva trajectòria dins del Bàsquet Club Andorra. Al llarg dels anys va exercir com a jugador, segon entrenador, delegat, directiu i gerent, tot i que va ser especialment reconegut per la seva tasca com a delegat de l’equip.
La seva vinculació amb el club es remunta al 1977, quan s’hi va incorporar com a jugador. Després d’una breu etapa fora de l’entitat per motius professionals, va tornar-hi el 1983 i va participar des de la banqueta en l’ascens de Tercera a Segona Nacional.
Clua també va viure alguns dels moments més importants de la història del club, com la consolidació a Primera B i l’ascens a l’ACB la temporada 1991-1992. El MoraBanc Andorra subratlla igualment el seu compromís en els moments més complicats, quan l’equip va descendir fins a Tercera Catalana i ell va continuar treballant per ajudar-lo a recuperar categories fins al retorn al bàsquet professional.