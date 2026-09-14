La Titan aterra a Andorra amb la prova més tècnica de la seva història i un acord per quedar-s’hi quatre anys

El Principat s’incorporarà l’any vinent al circuit de les Titan World Series amb l’estrena de la Creand Titan Mountain Andorra, una prova de bicicleta de muntanya per etapes que se celebrarà del 25 al 27 de juny i que tindrà Encamp com a principal epicentre. La cita constarà de tres dies de competició, amb un pròleg i dues etapes d’alta muntanya, i neix amb vocació de continuïtat. En aquest sentit, segons ha explicat el cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez, la voluntat des del primer moment era evitar que fos «un any puntual» i, per això, l’acord plantejat és de quatre anys.
La duresa del terreny servirà per donar forma a una prova que la mateixa organització defineix com la més tècnica que ha impulsat fins ara. Així, el director general de Titan World Series, Jon Iriondo, ha avançat que ja disposen d’un avantprojecte amb etapes d’entre 50 i 60 quilòmetres i desnivells positius d’entre 2.000 i 2.500 metres cadascuna. «Serà la Titan més tècnica que hem tingut fins ara, sense arribar a nivells massa extrems», ha afirmat, tot definint-la com «la Titan més pura de muntanya» creada fins ara. El recorregut definitiu encara no s’ha fet públic, tot i que la previsió és que transcorri per Encamp i Canillo i que se’n coneguin més detalls durant els pròxims mesos.
La cita incorporarà per primera vegada dins de les Titan World Series una modalitat competitiva d’e-bike
L’arribada al Principat representa també un nou pas en l’evolució d’un circuit tradicionalment associat al desert. «La Titan és aventura, companyonia, camaraderia i superació, i això ho podem trobar al desert o en molts altres entorns«, ha defensat Iriondo. Després d’haver passat per espais com Cuba o la Patagònia, el responsable de les Titan World Series ha reconegut que els faltava «una Titan pura de muntanya» i que Andorra ha permès materialitzar una idea que feia temps que buscaven. A més, la cita incorporarà per primera vegada dins de les Titan World Series una modalitat competitiva d’e-bike, la qual inicialment compartirà un recorregut similar o idèntic al de les bicicletes convencionals, sempre condicionat a garantir la seguretat dels participants.
Pel que fa al nombre de corredors, l’organització encara no ha fixat una previsió concreta. En relació amb això, Iriondo ha comentat que el format Titan limita la participació perquè tots els ciclistes conviuen i s’allotgen en un mateix espai −en el cas d’Andorra, un hotel−, però ha posat com a referència el creixement experimentat per la prova d’Almeria, la qual va passar d’uns 200 participants en la primera edició als prop de 575 o 600 previstos en l’actual. L’objectiu és que la cita andorrana pugui desenvolupar amb els anys una identitat pròpia similar.
D’altra banda, el cònsol menor ha emmarcat l’esdeveniment dins de l’aposta de la parròquia pel turisme esportiu. «Titan no ve només a sumar, sinó que m’atreviria a dir que també ve a multiplicar», ha afirmat, incidint especialment en la projecció exterior associada a la marca. Doncs, la prova s’emetrà a través de DAZN i, segons Fernández, permetrà reforçar internacionalment la imatge d’Encamp i el país com a territori vinculat a l’esport.