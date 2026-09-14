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  • Joan Aracil guanya a la Valle Arpa IFSA de quatre estrelles. | FAE
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Esquí - Freeride

Joan Aracil s’imposa a la Valle Arpa IFSA de Xile, de quatre estrelles, amb una gran baixada que li atorga 40.77 punts

Celebrant les molt bones sensacions, el 'rider' recorda que "vaig sumant 2.500 punts que em serviran a Europa per entrar al Challenger"

Joan Aracil s’ha imposat a la Valle Arpa IFSA, de quatre estrelles. La cita es va disputar ahir a Xile, i amb l’andorrà vencent amb una gran baixada que li va atorgar 40.77 punts, superant el francès Tiernan Bridges (39.57) i el nord-americà Turner Barbour (38.43), ‘riders’ que el van acompanyar al podi.

«Les sensacions han sigut molt bones, així que estic molt content. He fet una línia bastant alpina, de dalt a baix sense fer canvis de velocitat, amb un 360 a la part de dalt i bastant gran», va mencionar Aracil en finalitzar la prova. «Amb aquesta cursa vaig sumant 2.500 punts que em serviran a Europa per entrar al Challenger», va concloure.

La pròxima cita serà el Freeride Chile Championship d’El Colorado, programada inicialment entre el 16 i 17 de setembre. Aquesta serà de tres estrelles.

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