Joan Aracil s’imposa a la Valle Arpa IFSA de Xile, de quatre estrelles, amb una gran baixada que li atorga 40.77 punts

Joan Aracil s’ha imposat a la Valle Arpa IFSA, de quatre estrelles. La cita es va disputar ahir a Xile, i amb l’andorrà vencent amb una gran baixada que li va atorgar 40.77 punts, superant el francès Tiernan Bridges (39.57) i el nord-americà Turner Barbour (38.43), ‘riders’ que el van acompanyar al podi.
«Les sensacions han sigut molt bones, així que estic molt content. He fet una línia bastant alpina, de dalt a baix sense fer canvis de velocitat, amb un 360 a la part de dalt i bastant gran», va mencionar Aracil en finalitzar la prova. «Amb aquesta cursa vaig sumant 2.500 punts que em serviran a Europa per entrar al Challenger», va concloure.
La pròxima cita serà el Freeride Chile Championship d’El Colorado, programada inicialment entre el 16 i 17 de setembre. Aquesta serà de tres estrelles.