Vicky Jiménez s’acomiada a vuitens de final dels dobles del WTA 125 portuguès de Caldas da Rainha Chall amb un 0-2

Vicky Jiménez ha caigut aquesta tarda als vuitens de final dels dobles de Caldas da Rainha Chall. Es tracta d’un WTA 125 en el qual ha format dupla amb la barcelonina Georgina García Pérez, caient per 0-2 (4-6 i 4-6) davant la txeca Gabriela Knutson i l’alemanya Caroline Werner.
En tot cas, la tricolor, actual número 173 del rànquing mundial, començarà demà el seu periple individual a la mateixa cita portuguesa. Ho farà a partir de les 10.00 hores contra la canadenca Katherine Sebov (número 214 WTA), corresponent als setzens de final d’una competició en la qual Jiménez és segona cap de sèrie.