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  • Vicky Jiménez, en una competició anterior. | V.J.
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Tennis

Vicky Jiménez s’acomiada a vuitens de final dels dobles del WTA 125 portuguès de Caldas da Rainha Chall amb un 0-2

La tricolor ha format dupla amb la barcelonina Georgina García Pérez, perdent davant la txeca Gabriela Knutson i l'alemanya Caroline Werner

Vicky Jiménez ha caigut aquesta tarda als vuitens de final dels dobles de Caldas da Rainha Chall. Es tracta d’un WTA 125 en el qual ha format dupla amb la barcelonina Georgina García Pérez, caient per 0-2 (4-6 i 4-6) davant la txeca Gabriela Knutson i l’alemanya Caroline Werner.

En tot cas, la tricolor, actual número 173 del rànquing mundial, començarà demà el seu periple individual a la mateixa cita portuguesa. Ho farà a partir de les 10.00 hores contra la canadenca Katherine Sebov (número 214 WTA), corresponent als setzens de final d’una competició en la qual Jiménez és segona cap de sèrie.

L’Executiu dona continuïtat a l’aposta per Vicky Jiménez amb una nova ajuda de 150.000 euros per al curs 2026

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