Diego Díaz confia a revertir l’inici de l’FC Andorra: «Al vestidor no hi ha cap dubte, estem tots molt tranquils»

Tres derrotes consecutives després del contundent triomf inaugural contra el Ceuta no han fet aparèixer els dubtes a l’FC Andorra. Així ho ha assegurat Diego Díaz durant la seva presentació oficial com a nou jugador tricolor, assenyalant que «al vestidor no hi ha cap dubte i estem tots molt tranquils. Només portem quatre jornades i Segona és molt llarga». En aquest sentit, el mitjapunta, qui ja acumula una setmana de treball sota les ordres de Carles Manso, s’ha mostrat convençut que l’equip revertirà la situació: «Estem segurs que ho tirarem endavant».
Cal recordar que Díaz arriba cedit pel Racing de Santander després d’una operació que es va resoldre pràcticament sobre la botzina del mercat. «Va anar tot molt ràpid. El Racing ens va dir 24 hores abans que acabés el mercat que sortiríem cedits», ha comentat, tot detallant que l’opció del club pirenaic va aparèixer a última hora i que va necessitar «dues hores» per prendre la decisió. El moviment suposa també un canvi important en l’àmbit personal, ja que serà la seva primera experiència lluny de casa: «Sortir a un club com l’FC Andorra i, a sobre, a la categoria que és, és un pas molt gran».
En l’àmbit futbolístic, considera que la proposta tricolor encaixa especialment amb les seves característiques. «Soc un jugador associatiu que té bona visió de joc», ha dit, alhora que ha reconegut que el nivell dels seus nous companys l’ha «sorprès per bé». Sobre què li demana el míster, ha explicat que el tècnic vol «que sigui jo mateix, que quan estigui a prop de l’àrea, amb el meu bon colpeig, xuti a porteria, que treballi i que m’associï». Tot i això, ha preferit no aventurar quin serà el seu impacte immediat: «És el primer pas que faig a una categoria tan gran com és Segona Divisió. A mesura que vagin passant els partits veurem què puc aportar a l’equip».