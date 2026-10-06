La selecció sub21 abaixa el teló del Preeuropeu amb una cruel derrota al darrer minut davant Eslovàquia (1-2)

La selecció sub21 ha posat el punt final a la fase de classificació de l’Eurocopa amb el desenllaç més cruel possible. Els d’Eloy Casals han caigut per 1-2 davant Eslovàquia després d’aconseguir igualar a la segona meitat el gol inicial de Mário Sauer gràcies a una gran diana de Gerard Solà, però el mateix Sauer ha tornat a aparèixer al temps afegit per deixar els tricolor sense premi. Una derrota que, en tot cas, no esborra una fase de classificació històrica, la qual Andorra tanca amb vuit punts, el millor registre de la sub21 en un Preeuropeu.
Els visitants han pres la iniciativa a la cerca de perill amb centrades laterals i pilotes aturades, tot i que la primera de perill ha estat andorrana amb Yedid Santaella internant-se a l’àrea des de la frontal i creuant de més la rematada (10′). Al cap de cinc minuts, però, unes mans de Marc Rodríguez dins l’àrea, tocant precisament una de les centrades rivals, ha clos amb pena màxima. L’ha transformat Mário Sauer enganyant Marc de Castro (18′).
Si bé els de Casals han fet una passa endavant, sobretot amb més energia a la recuperació, l’esfèrica ha continuat sent eslovena. Així, han fet la segona diana amb un gol d’esperó de Lukáš Mikulaj que ha estat posteriorment anul·lat per fora de joc (31′). Artur Gajdoš ho ha provat més tard amb una rematada des de la frontal que el porter pirenaic ha aturat en dos temps (34′), i després Sauer, rebent dins l’àrea amb una jugada assajada des del córner que ha enviat al travesser (36′).
A la represa, de Castro ha hagut de tornar a aparèixer per aturar un tir de Jakub Jakubko al primer pal a la sortida d’un nou servei de cantonada (49′). Els de Jaroslav Kentoš han tornat a ser protagonistes del guió, movent la pilota de costat a costat davant el bloc baix local, el qual ha cercat fer mal al contracop. I han tingut les seves ocasions. En aquest sentit, a partir de l’hora de matx, han arribat per partida doble amb dues faltes llunyanes que no han acabat veient porteria i una posterior jugada d’Albert Solanes que ha finalitzat amb un tir que ha sortit llepant el pal llarg (68′).
El premi els ha acabat arribant amb un golàs de Gerard Solà, rematant a l’alçada del punt de penal, i sabent trobar el forat entre centrals, una gran centrada de Santaella que ha pentinat per enviar la bola per l’escaire. Era el minut 73′, i quan semblava que l’empat estava tancat, Eslovènia, a l’afegit i posant la directa, ha trobat novament a Sauer, qui no ha errat un mà a mà en una segona jugada. En tot cas, Andorra ha tancat la fase en cinquena plaça i amb vuit punts, rècord històric.