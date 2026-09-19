L’Sporting agreuja la ferida de l’FC Andorra, el qual remunta a l’inici del segon temps sense acabar la reacció

L’FC Andorra, conjunt que ja començava aquest dissabte en descens després del triomf del Còrdova, no ha pogut aixecar el cap davant l’Sporting de Gijón i ha encadenat la seva cinquena derrota consecutiva (1-3). Si bé ha estat capaç de reaccionar el gol rival inicial, ha tornat a trobar a faltar perill als metres finals i Antonio Casas ha frenat la remuntada.
Després de dos primers avisos dels andorrans, els visitants han obert ràpid la llauna a la sortida d’un córner que, llançat per Àlex Corredera, Aimar Duñabeitia ha rematat amb la testa després de superar el seu parell. Com mana el seu estil, els pupils de Gerard Piqué han continuat amb la pilota, encara que això no ha comportat tenir la iniciativa. Almenys, a l’inici, ja que a partir de l’equador del primer temps els pirinencs han fet una marxa més. Amb un bon grapat de minuts molt lents, tampoc no s’ha vist cap acció de perill i així se n’han anat a la mitja part.
A la tornada, el canvi ha sortit perfecte a Carles Manso, ja que Jordi Cano ha empatat el duel amb la primera pilota que ha tocat després d’aprofitar un error de Pablo Vázquez. Amb els blanc-i-vermells atordits i els locals còmodes, Cano ha tornat a provar per trobar-se aquesta vegada amb Rubén Yáñez, igual que després ha fet Nacho Quintana. Totes les ocasions que han faltat a la primera part han arribat a la segona, i ha estat també amb torn per a l’Sporting, amb Guille Rosas i un xut amb l’esquerra al qual Jesús Owono ha tret una gran mà perquè acabés al travesser. Just a la següent, l’1-2, amb diana d’Antonio Casas després d’una bona individualitat de Juan Otero. Amb el partit resolt i l’FC Andorra lliurat a l’atac, també amb el porter equatoguineà, Nikita Iosifov ha culminat un contraatac a porteria buida.