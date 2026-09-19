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Pol Forcada Quevedo
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Muntanyisme

Samu Ponce finalitza en tercer lloc a la distància Ultra dels Campionats de Món de curses de muntanya de La Gomera

El corredor de la FAM completa la prova aturant el cronòmetre a 6:21'40 i aconsegueix la medalla després de mantenir-se en el grup capdavanter

Samu Ponce ha aconseguit la medalla de bronze en la distància Ultra dels Campionats del Món de curses de muntanya que es disputen a La Gomera, a les Illes Canàries. El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha completat la prova amb un temps de 6:21’40 i ha situat Andorra al tercer calaix del podi mundialista.

Ponce s’ha mantingut des de l’inici dins del grup capdavanter en una cursa marcada per un ritme elevat. En el tram final, el representant italià ha aconseguit distanciar-se per assegurar la primera posició, mentre que el tricolor s’ha jugat la plata amb l’espanyol.

Finalment, aquest ha obert distància en els darrers compassos i Ponce no ha pogut recuperar el terreny perdut, certificant així la tercera posició mundial. El bronze permet al corredor pirenaic pujar al podi en una de les principals cites internacionals de la temporada de curses de muntanya.

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