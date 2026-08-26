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  • Jesús Owono torna a l'FC Andorra. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra es fa amb els serveis de Jesús Owono a cost zero per dues temporades amb opció a dues més

El record que va deixar al Nou Estadi de la FAF el curs passat va ser més que positiu, disputant 21 duels i deixant la porteria a zero en sis d’ells

Sense que l’Alabès rebés cap altra oferta i amb ganes de tornar, Jesús Owono és oficialment nou jugador de l’FC Andorra. Després de fer-ho la temporada passada en qualitat de cedit procedent del mateix conjunt basc, ara aterra lliure al club tricolor i signa per dos cursos amb dos més opcionals. Enguany no ha estat convocat per Quique Sánchez Flores en cap dels dos partits de Primera Divisió que l’Alabès ha disputat, ja que han trobat en Adrián Rodríguez el relleu d’Antonio Sivera.

El porter equatoguineà encara no s’ha posat a les ordres de Carles Manso, però ho farà aviat. En tot cas, el record que va deixar al Nou Estadi de la FAF el curs passat va ser més que positiu, disputant 21 duels i deixant la porteria a zero en sis d’ells. Es jugarà el lloc sota pals amb Nico Ratti i Pau López, aquest darrer l’escollit en les dues primeres jornades lligueres d’enguany.

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