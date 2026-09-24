Escalé alerta dels efectes de l’Acord: «Trobem un encaix amb Europa, però que aquest no sigui per sotmetiment»

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, i l’excap de Govern Jaume Bartumeu han confrontat les seves posicions sobre l’Acord amb la Unió Europea durant el programa ‘L’acord d’associació a debat’ d’RTVA, en un cara a cara que ha començat situant una de les principals diferències en les conseqüències que podria tenir un eventual ‘no’ al referèndum. Mentre Bartumeu ha defensat que, en el moment actual, l’alternativa és entre «l’acord actual o cap acord», Escalé ha deixat clar que el rebuig de Concòrdia se circumscriu al text negociat i no a Europa: «Nosaltres veiem amb bons ulls Europa. Pensem que, formant part Andorra del continent europeu i estant al bell mig del mateix, és inevitable entendre’ns amb Europa».
En abordar la sobirania, Escalé ha exposat que «ens fa por no poder decidir en una aplicació a mida perquè som molt petits i costa que se’ns escolti a Brussel·les. Trobem un encaix amb Europa, però que no sigui per sotmetiment, sinó perquè realment ens sentim satisfets de la relació que estem establint», posant damunt la taula les més de 3.900 normes europees que Andorra hauria d’incorporar, així com el mecanisme per assumir el cabal dinàmic. Així i tot, Bartumeu ha discrepat d’aquesta lectura i ha incidit en la limitada capacitat negociadora davant Brussel·les, tot advertint que «els vestits a mida» no es fan a la Unió Europea i que Andorra no pot aspirar a obtenir únicament els avantatges d’una negociació internacional.
«El que està clar és que aquest és un perjudici clar. És a dir, una de les proteccions principals que ara mateix té el mercat immobiliari desapareixeria, i això pot comportar una pressió a l’alça dels preus» – Cerni Escalé
L’habitatge també ha portat el debat a una de les diferències més concretes sobre el contingut del text. Escalé ha comparat la situació d’Andorra amb la de San Marino, assegurant que aquest últim incorpora una excepció per limitar determinades adquisicions de segones residències que Andorra no té: «El que està clar és que aquest és un perjudici clar. És a dir, una de les proteccions principals que ara mateix té el mercat immobiliari desapareixeria, i això pot comportar una pressió a l’alça dels preus», ha apuntat. La resposta de Bartumeu ha situat la causa en la legislació interna, defensant que el Principat no disposa actualment d’una normativa com la de San Marino o Malta: «Si no hi som, no és per culpa de Brussel·les; per una vegada, és per culpa nostra».
En matèria d’immigració i demografia, Escalé ha reconegut que l’arribada de treballadors continuarà sent necessària, però ha qüestionat els canvis que comportaria l’Acord en el sistema de quotes. Segons els estudis encarregats per Concòrdia, el sistema actual permet seleccionar amb més precisió els perfils professionals que necessita el país, una capacitat que considera que es reduiria amb quotes més generals i amb l’obligació d’oferir un mínim de permisos equivalent al 7% calculat sobre els cinc anys anteriors; Bartumeu, però, ha rebutjat que això impliqui perdre el control migratori: «Qui decidirà avui la immigració és el Govern d’Andorra; qui decidirà amb l’Acord d’associació la immigració continuarà sent el Govern d’Andorra».
«Jo no represento el Govern i, per tant, no he de defensar la negociació. El que sí que defenso és el resultat de la negociació, que, podent ser millor i podent ser millorable, és bo per a Andorra» – Jaume Bartumeu
«És evident que es posa l’Acord a la nevera si els ciutadans andorrans voten que no», ha reconegut Escalé, qui ha considerat «francament complicat» reprendre les negociacions durant la mateixa legislatura o la següent, però rebutjant que això impedeixi recuperar-les més endavant. En aquest sentit, ha criticat que des del Govern s’apunti, segons les seves paraules, a una «política de la por» advertint de greus repercussions per al país, mentre que Bartumeu ha plantejat l’escenari de manera diferent, ja que, per a l’excap de Govern, en el moment actual, l’elecció és entre «l’acord actual o cap acord», i confiar que Andorra pugui mantenir indefinidament la situació actual no és una alternativa real. «Pensar que ens quedarem com estem no és possible, desgraciadament. Ens quedarem aturats i sols», ha sentenciat.
Altrament, i sobre el referèndum, Escalé ha reclamat que es convoqui després de la signatura perquè la ciutadania pugui pronunciar-se durant aquesta legislatura, tot insistint que «no és ni serà l’última oportunitat que tindrem d’entendre’ns amb Europa». Bartumeu també ha defensat que s’ha de votar, però ha considerat necessari disposar abans de més temps per debatre i explicar el contingut del text, fins al punt d’assenyalar que no creu que la consulta es pugui celebrar abans de les eleccions. Així, l’excap de Govern ha definit l’Acord com «un paraigua protector» i ha separat la seva defensa del text de l’actuació de l’Executiu: «Jo no represento el Govern i, per tant, no he de defensar la negociació. El que sí que defenso és el resultat de la negociació, que, podent ser millor i podent ser millorable, és bo per a Andorra».
«Nosaltres veiem com a punts negatius principals l’impacte sobre la demografia en un país petit com el nostre, que té recursos naturals evidentment també limitats i està creixent massa ràpid» – Cerni Escalé
«Nosaltres veiem com a punts negatius principals l’impacte sobre l’habitatge, l’impacte també sobre la demografia en un país petit com el nostre, que té recursos naturals evidentment també limitats i està creixent massa ràpid, i també la limitació de la capacitat de decidir en el futur», ha resumit Escalé en la seva intervenció final, afegint que «confiem en Andorra i en la nostra capacitat de tirar endavant les solucions i els reptes que tenim com a país». Bartumeu ha tancat el cara a cara qüestionant que Concòrdia hagi plantejat una alternativa concreta al text negociat: «Em sap greu no haver aconseguit un interlocutor que ens ajudés a buscar el costat més positiu de l’Acord d’associació. Tota la seva exposició està preparada per trobar els problemes de l’Acord, però, com li he preguntat al principi, no tenim una proposta alternativa».