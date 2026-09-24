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  • La FAC posarà en marxa a partir de la temporada 2027 un nou sistema de garantia econòmica. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Nou model

La Federació de Ciclisme substituirà els avals individuals per un fons comú de garantia antidopatge a partir del 2027

Els corredors aportaran 750 euros al fons amb la primera llicència del nou sistema i es retornarà íntegrament els avals i les fiances actuals

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) posarà en marxa a partir de la temporada 2027 un nou sistema de garantia econòmica per a les llicències dels ciclistes professionals residents a Andorra. El model substituirà els avals bancaris i les fiances individuals que s’aplicaven fins ara per un fons comú de garantia antidopatge, després del treball conjunt mantingut amb la CPA – Cyclistes Professionnels Associés, el Govern i la Unió Ciclista Internacional (UCI).

La recerca d’una alternativa al sistema implantat la temporada passada havia estat una de les prioritats de la presidenta de la FAC, Carolina Poussier, qui no havia quedat satisfeta amb una fórmula que obligava cada corredor i corredora professional a constituir individualment un aval bancari o una fiança per cobrir els possibles costos derivats de procediments disciplinaris en matèria antidopatge. Durant els darrers mesos, la Presidència i la Junta de la Federació han treballat per trobar un mecanisme que mantingués aquesta cobertura econòmica i, al mateix temps, simplifiqués el procediment per als esportistes.

Per cada cas positiu de dopatge de l’any anterior que comporti aquestes despeses, la tarifa de la llicència de la temporada següent podrà incrementar-se en 80 euros

Així, el sistema preveu la creació d’un fons comú de garantia antidopatge que es nodrirà d’una aportació inicial dels esportistes en el moment d’obtenir per primera vegada la llicència dins del nou model. En el cas dels corredors professionals, el primer any hauran d’abonar 1.500 euros, dels quals 750 correspondran a la llicència i els altres 750 es destinaran al fons de garantia antidopatge. A partir del segon any, l’import ordinari de la llicència serà de 750 euros anuals. Per a les corredores professionals, el primer pagament serà de 880 euros, dividit entre 440 euros per la llicència i 440 per al fons, mentre que els anys següents abonaran 440 euros anuals.

La implantació del nou sistema comportarà també el retorn de tots els avals bancaris i les fiances constituïdes anteriorment. D’aquesta manera, els corredors i corredores que haguessin hagut d’aportar aquestes garanties amb el model anterior recuperaran íntegrament els imports corresponents. Val a dir que el funcionament del fons estarà vinculat als costos que puguin generar els procediments disciplinaris. Per cada cas positiu de dopatge de l’any anterior que comporti aquestes despeses, la tarifa de la llicència de la temporada següent podrà incrementar-se en 80 euros. En canvi, si durant l’any no es produeixen casos que generin aquests costos, no s’aplicarà cap increment a la llicència per aquest concepte.

L’Agència Andorrana Antidopatge va efectuar fins a 78 controls al llarg del 2024 i cap d’ells va resultar positiu

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