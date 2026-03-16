Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carles Manso, ahir al Nuevo Los Cármenes de Granada. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso fa bo el punt contra el Granada, tot i reconèixer que el regust és amarg després del gol anul·lat a Olabarrieta

El tècnic assenyala que el joc i l'aspecte mental han estat claus a l'hora que l'equip torni a encadenar bons resultats com a l'inici de temporada

“No sortim satisfets perquè hem tingut situacions per guanyar”. Així de clar va ser l’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, després de l’empat assolit a Granada, tot assenyalant que fa bo el punt tenint en compte el rival i l’escenari, però reconeixent que el regust era amarg després del gol anul·lat a Aingeru Olabarrieta en la darrera jugada. En tot cas, els tricolor ocupen la 13a plaça −encara ha de jugar l’Albacete− i han deixat el descens a vuit punts, encara marcat per l’Osca.

De l’acció que podria haver suposat el triomf poca cosa nova va dir més enllà que l’àrbitra els va comentar que l’extrem cedit per l’Athletic Club havia “empès” a Sergio Rodelas i, que per aquest motiu, quedava invalidada. “La respectem, però no estem del tot d’acord amb com s’ha donat aquesta última jugada”, va subratllar Manso.

A banda del partit al Nuevo Los Cármenes, el tècnic també va ser demanat pel canvi que l’equip ha fet per tornar a encadenar bons resultats com a l’inici de curs. Així, va assenyalar que ha estat quant a joc i aspecte mental, i que el punt d’inflexió va arribar a Almeria, “on vam veure que a aquell camp de Primera podíem fer el partit que vam fer”. Sumat a les tres darreres victòries, “ens han donat la certesa que el camí era el correcte, de perseverar i de tenir aquesta continuïtat a la nostra manera de fer les coses […] De veure que no som inferiors a ningú”.

L’FC Andorra s’endú un punt de mèrit del Nuevo Los Cármenes després d’empatar amb un golàs d’Imanol (1-1)

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu