Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imanol García celebrant el seu gol. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra s’endú un punt de mèrit del Nuevo Los Cármenes després d’empatar amb un golàs d’Imanol (1-1)

Els tricolor haurien pogut sumar els tres punts en la darrera jugada del partit, però l'àrbitra ha anul·lat el gol d'Aingeru Olabarrieta per falta

L’FC Andorra ha sumat un punt al Nuevo Los Cármenes de Granada que el permet mantenir la bona ratxa de resultats de les darreres setmanes. Fins i tot, amb un partit molt seriós, s’hauria pogut endur els tres punts en la darrera jugada, però l’àrbitra ha anul·lat el gol d’Aingeru Olabarrieta per falta.

Els de Carles Manso han començat bé i només passar els cinc minuts han gaudit d’una bona ocasió per obrir la llauna, però Gael Alonso i Diego Alende, en una doble oportunitat força clara, han topat amb Luca Zidane. Els andalusos han replicat al cap d’uns minuts en una gran acció de José Manuel Arnáiz que ha aturat Jesús Owono, però en la següent oportunitat, el mateix atacant ha enviat la pilota al fons de la xarxa amb un xut un pèl afortunat (22′). Amb tot, els del Principat han reaccionat ràpidament i, tot just cinc minuts després, Imanol García ha recollit una pilota morta a la frontal i ha fet la igualada enviant una forta canonada al pal llarg.

A la segona meitat, el partit ha seguit amb un guió similar i els andorrans han continuat ben plantats sobre el terreny de joc, tot i que amb el pas dels minuts el duel s’ha començat a trencar i el Granada ha trobat espais a la defensa visitant. Però quan ho ha necessitat, l’FC Andorra ha trobat Owono, qui amb dues estirades espectaculars ha salvat la segona diana ‘nazarí’.

Quan tot semblava encaminat a l’empat a un, ha arribat, amb el temps afegit ja ben avançat, la jugada que ho hauria pogut canviar tot. En una pilota llarga, Olabarrieta li ha guanyat la partida al seu marcador i no ha errat l’u contra u. Però la col·legiada, que havia deixat acabar la jugada, ha xiulat falta. Amb el punt, els pupils de Gerard Piqué es mantenen allunyats del descens.

Comparteix
Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Publicitat
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu