L’efectivitat del ‘Sanse’ castiga un FC Andorra que encadena la quarta derrota consecutiva i s’acosta al descens

La Reial Societat B continua sent la ‘bèstia negra’ d’un Andorra al qual ha passat per sobre. Almenys pel que fa al resultat, ja que una efectivitat total ha permès al filial donostiarra arribar al descans amb un 0-3, gràcies a les tres úniques arribades que ha tingut, i encadenar així la quarta setmana puntuant. Tot el contrari del conjunt dirigit des dels despatxos per Gerard Piqué, que només va vèncer en el primer duel de Lliga i que, amb la d’avui, suma la quarta derrota consecutiva i podria acabar la jornada en posicions de descens.
Just en arribar als 10 minuts, la falta de contundència local ha permès que Dani Díaz rebés al vèrtex de l’àrea i, perfilant-se cap a la seva cama esquerra, signés un golàs pel pal llarg. Si bé els tricolor han posat una marxa més, les arribades no s’han traduït en ocasions per empatar. Així, el ‘Sanse’, en la següent que ha tingut, ha fet el segon amb una ràpida transició després de superar la pressió local i deixar Lander Astiazaran sol per no fallar en el mà a mà. I a la tercera, el mateix, amb Iñaki Rupérez rebent després d’una defensa pirinenca molt despistada i superant Pau López.
El guió no ha canviat a la tornada dels vestidors, amb l’Andorra fent-se amb la pilota i els txuri-urdin buscant fer mal al contraatac. Després que Astiazaran s’hagi quedat a mig centímetre de fer el 0-4 i Moró Sidibe hagi replicat, el premi per a l’Andorra ha arribat de les botes de Lautaro de León, qui ha rebut tot sol dins l’àrea petita i ha superat Aitor Fraga. En qualsevol cas, ha estat insuficient fins i tot per rescatar un punt.