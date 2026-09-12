Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant del partit d'aquest dissabte. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’efectivitat del ‘Sanse’ castiga un FC Andorra que encadena la quarta derrota consecutiva i s’acosta al descens

El filial donostiarra aprofita les tres arribades de la primera meitat per marxar al descans amb un 0-3 que els tricolor ja no aconsegueixen remuntar

La Reial Societat B continua sent la ‘bèstia negra’ d’un Andorra al qual ha passat per sobre. Almenys pel que fa al resultat, ja que una efectivitat total ha permès al filial donostiarra arribar al descans amb un 0-3, gràcies a les tres úniques arribades que ha tingut, i encadenar així la quarta setmana puntuant. Tot el contrari del conjunt dirigit des dels despatxos per Gerard Piqué, que només va vèncer en el primer duel de Lliga i que, amb la d’avui, suma la quarta derrota consecutiva i podria acabar la jornada en posicions de descens.

Just en arribar als 10 minuts, la falta de contundència local ha permès que Dani Díaz rebés al vèrtex de l’àrea i, perfilant-se cap a la seva cama esquerra, signés un golàs pel pal llarg. Si bé els tricolor han posat una marxa més, les arribades no s’han traduït en ocasions per empatar. Així, el ‘Sanse’, en la següent que ha tingut, ha fet el segon amb una ràpida transició després de superar la pressió local i deixar Lander Astiazaran sol per no fallar en el mà a mà. I a la tercera, el mateix, amb Iñaki Rupérez rebent després d’una defensa pirinenca molt despistada i superant Pau López.

El guió no ha canviat a la tornada dels vestidors, amb l’Andorra fent-se amb la pilota i els txuri-urdin buscant fer mal al contraatac. Després que Astiazaran s’hagi quedat a mig centímetre de fer el 0-4 i Moró Sidibe hagi replicat, el premi per a l’Andorra ha arribat de les botes de Lautaro de León, qui ha rebut tot sol dins l’àrea petita i ha superat Aitor Fraga. En qualsevol cas, ha estat insuficient fins i tot per rescatar un punt.

Manso vol trencar la dinàmica negativa de l’FC Andorra: «Tant de bo puguem donar-li la volta a aquests tres partits»

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Govern assegura que la ‘protesta’ dels bombers «no afecta la capacitat del cos» i defensa les inversions impulsades
Els bombers decideixen deixar de fer hores extres i formacions externes davant la manca d’avenços amb Govern
Un conflicte que no es pot deixar enquistar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 06/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Penya Encarnada

1

Atlètic Escaldes

1

  • 06/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Ordino

2

  • 06/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

1

Ranger's

1

  • 06/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Esperança

2

Inter Escaldes

2

  • 05/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

0

FC Santa Coloma

3

Notícies relacionades
  • Esports
Mònica Doria es penja el bronze al caiac de la Seu d’Urgell i suma així la seva setena medalla en una Copa del Món
  • Esports
Kassius Robertson aterra al MoraBanc amb ambició: «Treballem molt dur i tenim un grup amb molt bon caràcter»
  • Esports
Manso vol trencar la dinàmica negativa de l’FC Andorra: «Tant de bo puguem donar-li la volta a aquests tres partits»
Entrevistes esportives
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu