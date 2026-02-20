Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Carles Manso durant el partit contra l'Almeria. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
Manso creu que és aviat per parlar de final, però remarca la necessitat de guanyar per “reafirmar la nostra idea”

L'FC Andorra s'enfronta diumenge (16.15 hores) al Saragossa amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després d'un mes sense guanyar

“No creiem que sigui una final perquè falten molts partits, però és evident que és un partit important perquè som dos equips de la part baixa”, l’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, encara considera que és aviat per parlar de final en referència al partit que enfronta aquest diumenge (16.15 hores) els seus contra el Saragossa en el partit corresponent a la 27a jornada de LaLiga Hypermotion.

Així tot, s’interpreti com una final o no, aconseguir la victòria és clau per a Manso: “Necessitem guanyar per reafirmar la nostra idea i la nostra manera de fer les coses”, ha dit, tot indicant que la victòria “ens permetria mantenir el gol average particular, perquè allà vam guanyar 1-3, i això pot ser important al final de temporada”. Cal destacar que els aragonesos se situen penúltims en la classificació amb 24 punts. Cinc més té l’FC Andorra, que és 18è, un punt per damunt de la zona de descens.

“Ens permetria mantenir el gol average particular, perquè allà vam guanyar 1-3, i això pot ser important al final de temporada” – Carles Manso

L’anàlisi pel tècnic és clar: “Hi ha errades o temes de fragilitat que ens costen punts i seguim treballant en això per intentar minimitzar-ho el més aviat possible”. Per a ell i el cos tècnic, el problema no és el joc: “Creem moltes ocasions”, apunta, però deixa clar que els tricolor han de ser més competitius per intentar treure punts: “En aquest últim mes no ens està donant per treure els punts que creiem que potser mereixíem”, ha indicat.

Pel que fa al rival, Manso ha qualificat el Saragossa de “superclub”, el qual potser “no passa pel seu millor moment institucional o competitiu, però sabem del seu potencial”. En aquesta línia, l’entrenador pirinenc ha esmentat que “probablement el seu lloc no sigui el que demostra la classificació” i que la de diumenge “és una molt bona oportunitat per aconseguir els tres punts, per fer-nos forts i per donar una victòria a l’afició”.

“És una molt bona oportunitat per aconseguir els tres punts, per fer-nos forts i per donar una victòria a l’afició” – Carles Manso

Una afició que espera amb ànsia un triomf a casa. I és que els andorrans no sumen els tres punts a Encamp des del 20 de desembre contra el Deportivo. Des d’aleshores han disputat tres jornades més al Nou Estadi de la FAF que s’han saldat amb dos empats (Cultural Lleonesa i Osca) i una derrota (Reial Societat B). Tot i aquests mals resultats, Manso ha sostingut que “l’equip mentalment no està tocat”, però que aconseguir el triomf diumenge és clau per “reafirmar que no estem tan lluny de guanyar un partit com poden demostrar els resultats”, ha defensat.

En aquest sentit, aquesta temporada els andorrans han disputat 12 partits a casa, aconseguint tres victòries, mentre que lluny del Principat n’han disputat 14, guanyant-ne 4.És important també donar a l’afició motius perquè vinguin i ens donin el suport que necessitem”, ha remarcat Manso.

