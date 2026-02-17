L’FC Andorra s’acomiada de la Copa Catalunya en caure a semifinals davant un Barça Atlètic més efectiu (2-1)

El que havia de ser un partit per recuperar confiança de cara a LaLiga Hypermotion pot acabar tenint l’efecte contrari. L’FC Andorra no ha pogut superar el Barça Atlètic, equip de Segona RFEF, en la semifinal de la Copa Catalunya. El conjunt dirigit per Carles Manso ha tingut trams de domini i ha generat perill, però novament la manca d’efectivitat en atac i la poca contundència defensiva han penalitzat els andorrans.
Ha començat a rodar l’esfèrica a Sant Joan Despí i, des de l’inici, el conjunt tricolor ha volgut deixar clara la seva superioritat i jerarquia, en ser un equip que juga dues categories per sobre del seu rival. Al minut quatre, Josep Cerdà ha tingut la primera després d’una recuperació en camp contrari, finalitzant l’acció amb una rematada molt ben refusada per Emilio Bernad.
Abans d’arribar al quart d’hora de joc, Aingeru Olabarrieta ha pogut fer el primer en una acció per la banda dreta que ha culminat amb un xut ras al pal. Fins aleshores, els de Manso han tingut el control total del partit, gaudint de dues ocasions clares per avançar-se al marcador.
No obstant això, el duel ha pres un altre guió en els minuts posteriors i el filial del Barça ha fet una passa endavant, agafant més protagonisme amb la pilota. En una transició ofensiva, els culers han provocat una falta perillosa a la frontal que ha suposat la targeta groga per a Álex Petxaroman (també n’ha rebut una Diego Alende minuts abans). Afortunadament per als pirinencs, Jesús Owono ha fet una gran intervenció al xut de Brian Fariñas per evitar el gol dels locals.
Malauradament, Owono no ha pogut evitar l’1-0 a l’equador del primer temps. En una acció mal defensada, deixant molt espai a l’esquena, i després d’una primera rematada que ha refusat el porter, la defensa andorrana ha permès una ràpida combinació dins l’àrea que Guillermo Fernández ha finalitzat fent el primer gol del partit. Tot i això, la resposta dels visitants no s’ha fet esperar gaire i Theo Le Normand ha igualat el marcador rematant de primeres, després d’un mal control d’Álvaro Martín dins l’àrea. Amb l’1-1 s’ha arribat al descans.
En la represa, l’FC Andorra ha sortit amb la mateixa intensitat que a l’inici del matx i ha tornat a sotmetre el Barça Atlètic durant els primers minuts. En canvi, les ocasions no han arribat amb la mateixa claredat que a la primera part i, amb el pas dels minuts, l’enfrontament s’ha anat refredant.
A menys d’un quart d’hora per al final i sense haver generat gaire perill fins aleshores, l’equip dirigit per Juliano Belletti ha fet el 2-1. L’acció ha començat amb una pèrdua en la sortida de pilota d’Olabarrieta; tot seguit, Toni Fernández ha assistit Joaquín Delgado, que ha tornat a posar els blaugrana per davant al marcador.
El tram final ha tingut de tot menys el gol que necessitaven els de Manso per forçar la pròrroga. I això que ho han intentat. En les dues arribades més clares, però, s’han trobat amb Bernad. Cal destacar que els catalans també han pogut ampliar distàncies amb dues rematades de Fernández i de Shane Kluivert, fill del mític davanter neerlandès.
Amb tot, el camí de l’FC Andorra a la Copa Catalunya finalitza amb aquesta derrota, mentre que el filial del Barça espera conèixer demà el seu rival a la final, que sortirà de la segona semifinal entre el CE Sabadell i el Nàstic de Tarragona (19.00 hores).