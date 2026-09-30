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  • Quintana, amb l'esfèrica, durant el matx contra el Granada. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

Nacho Quintana veu el triomf a Granada com un possible punt d’inflexió: «Necessitàvem competir i guanyar»

Destaca el pas endavant de l'equip en els duels i assenyala la pilota aturada com una de les assignatures pendents abans de visitar el Sabadell

La victòria a Granada ha servit a l’FC Andorra per trencar una dinàmica de cinc derrotes consecutives i, sobretot, per recuperar sensacions. En aquest sentit, Nacho Quintana considera que el conjunt tricolor va fer un pas endavant en aspectes que li havien costat durant les darreres jornades. «Ens feia falta canviar la dinàmica i crec que una victòria fora de casa en un camp com el de Granada ens ha anat molt bé», ha assenyalat aquest matí. Així, ha destacat que l’equip va estar millor en els duels, en la competitivitat i en «l’altre futbol»: «Esperem que sigui un punt d’inflexió i que l’equip comenci a guanyar de manera continuada».

El de Toledo ha restat importància al canvi de sistema que va presentar Carles Manso al Nuevo Los Cármenes, incidint que la principal necessitat era recuperar confiança. «Estem buscant quina és la millor manera de jugar. L’equip es va sentir bé, però també ens sentim bé amb el 4-3-3. Era una qüestió de confiança més que de sistema», ha comentat. Sí que ha assenyalat la pilota aturada com un aspecte a corregir després dels problemes mostrats: «És una part molt important del futbol actual i, si no hi estàs bé, et costarà molt més. És una assignatura per millorar tant en atac com en defensa».

«Venia amb una idea molt clara de fer un gran any i tot el que se’m doni ho aprofitaré, sigui amb gols, amb feina o amb assistències» – Nacho Quintana

El següent repte serà el Sabadell, un rival que Quintana coneix i del qual destaca especialment la intensitat. «És un conjunt molt fort en els duels. Es basa a guanyar-los i ser vertical», ha apuntat, deixant clara la recepta tricolor passa per «igualar la intensitat i contrarestar-ho amb el nostre futbol i la nostra idea».

En l’àmbit personal, ha reconegut sentir-se especialment còmode a la mitjapunta o formant una doble punta amb un altre davanter després d’haver començat bona part dels primers partits des de la banqueta. En tot cas, el futbolista manté intacta l’ambició amb la qual va arribar a Andorra: «Venia amb una idea molt clara de fer un gran any i tot el que se’m doni ho aprofitaré, sigui amb gols, amb feina o amb assistències. Intentaré donar el millor de mi».

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