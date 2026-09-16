Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Myandbank i l'Inter Club Escaldes uneixen forces amb un acord de patrocini. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Conveni

Myandbank puja al tren europeu de l’Inter d’Escaldes amb un acord que mira més enllà d’aquesta temporada

L'acord s'estén a totes les competicions durant un any prorrogable, mentre el club afronta el salt a la Conference amb l'ambició de competir i puntuar

Myandbank i l’Inter Club d’Escaldes han presentat aquest matí un acord de patrocini per a aquesta temporada, amb possibilitat de pròrroga, mitjançant el qual la marca de l’entitat bancària apareixerà a la samarreta del conjunt escaldenc en totes les competicions. L’aliança arriba en una campanya especialment significativa per al club, el qual afrontarà per primera vegada la Conference League després d’haver aconseguit una classificació històrica per al futbol andorrà. En aquest sentit, el capità, Àlex Sànchez, ha valorat la incorporació de nous suports privats al projecte esmentant que «tot això suma i fa que puguem anar tots junts, com a país, a representar un fet històric».

Precisament, a aproximadament un mes del debut europeu, el central urgellenc ha assegurat que el vestidor continua centrat en la competició domèstica, tot i que la Conference anirà guanyant protagonisme a mesura que s’apropi la cita. «Ens dedicarem al que pertoca, que és intentar donar la cara, representar l’Inter, representar el país i treure tot el que puguem per puntuar i intentar fer història», ha afirmat. En tot cas, ha evitat marcar-se un objectiu concret de punts i ha recordat que «els partits s’han de jugar i s’ha d’anar a competir tot el que puguem».

Felip Ortiz

Llegir

Des de la direcció del club, les expectatives passen per intentar sumar en aquesta primera experiència. Així, el CEO de l’Inter, Damon Mark Menday, ha apuntat que internament aspiren a «guanyar un o dos partits» i «empatar un o dos» més, si bé ha incidit que primer caldrà veure com respon l’equip en aquesta nova dimensió. Arribar fins aquí, ha recordat, era un objectiu en el qual l’entitat treballava des de feia quatre anys: «Estem molt contents i molt orgullosos que el projecte hagi arribat a complir el seu primer objectiu, que era arribar a una fase de grups». Alhora, ha deixat clar que la participació continental no pot desviar l’atenció de la competició domèstica, ja que «la lliga sempre serà el més important per al club».

Per part d’Andbank, la directora de Banca País, Maria Suárez, ha posat en relleu «l’extraordinària» temporada de l’Inter, la qual ha titllat de «motiu d’orgull per a tot el país» a la vegada que «portant el nom d’Andorra més enllà de les nostres fronteres». Així mateix, ha assenyalat que el conveni, el qual es va començar a gestionar abans de la fita europea, té una «vocació de futur», al que Menday ha afegit que «esperem que sigui per molts anys».

Un instant de la signatura de l’acord. | Marvin Arquíñigo
L’Inter jugarà aquest curs la Conference League. | Marvin Arquíñigo
El tècnic escaldenc, Felip Ortiz, també ha estat present durant la signatura del conveni. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
Els nous ajuts al lloguer exigiran 15 anys de residència, no tenir cap altre habitatge al país i uns ingressos limitats
Les associacions extracomunitàries apunten cap a l’habitatge i les traves migratòries rere la marxa de l’alumnat
L’APDA frena les ‘presses’ dels comuns i condiciona l’estrena de les càmeres corporals als tràmits legals pendents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 13/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

FC Santa Coloma

4

Penya Encarnada

0

  • 13/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Ranger's

2

Esperança

1

  • 13/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Inter Escaldes

3

Carroi

0

  • 13/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

3

Casa de Portugal

2

  • 12/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Atlètic Escaldes

4

Sporting Escaldes

1

Notícies relacionades
  • Esports
Berta Miquel: «M’encantaria poder anar a uns Jocs, però no sé si se’m tornarà a donar l’oportunitat d’una ‘wild card'»
  • Esports
Solozábal confia a revertir la ratxa de l’FC Andorra: «Hem d’estar més units que mai i estic segur que ho farem»
  • Esports
Doria fa un balanç més que positiu de la que ha estat, amb tres medalles, la «millor temporada que he fet mai»
Entrevistes esportives
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu