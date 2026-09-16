Myandbank puja al tren europeu de l’Inter d’Escaldes amb un acord que mira més enllà d’aquesta temporada

Myandbank i l’Inter Club d’Escaldes han presentat aquest matí un acord de patrocini per a aquesta temporada, amb possibilitat de pròrroga, mitjançant el qual la marca de l’entitat bancària apareixerà a la samarreta del conjunt escaldenc en totes les competicions. L’aliança arriba en una campanya especialment significativa per al club, el qual afrontarà per primera vegada la Conference League després d’haver aconseguit una classificació històrica per al futbol andorrà. En aquest sentit, el capità, Àlex Sànchez, ha valorat la incorporació de nous suports privats al projecte esmentant que «tot això suma i fa que puguem anar tots junts, com a país, a representar un fet històric».
Precisament, a aproximadament un mes del debut europeu, el central urgellenc ha assegurat que el vestidor continua centrat en la competició domèstica, tot i que la Conference anirà guanyant protagonisme a mesura que s’apropi la cita. «Ens dedicarem al que pertoca, que és intentar donar la cara, representar l’Inter, representar el país i treure tot el que puguem per puntuar i intentar fer història», ha afirmat. En tot cas, ha evitat marcar-se un objectiu concret de punts i ha recordat que «els partits s’han de jugar i s’ha d’anar a competir tot el que puguem».
Des de la direcció del club, les expectatives passen per intentar sumar en aquesta primera experiència. Així, el CEO de l’Inter, Damon Mark Menday, ha apuntat que internament aspiren a «guanyar un o dos partits» i «empatar un o dos» més, si bé ha incidit que primer caldrà veure com respon l’equip en aquesta nova dimensió. Arribar fins aquí, ha recordat, era un objectiu en el qual l’entitat treballava des de feia quatre anys: «Estem molt contents i molt orgullosos que el projecte hagi arribat a complir el seu primer objectiu, que era arribar a una fase de grups». Alhora, ha deixat clar que la participació continental no pot desviar l’atenció de la competició domèstica, ja que «la lliga sempre serà el més important per al club».
Per part d’Andbank, la directora de Banca País, Maria Suárez, ha posat en relleu «l’extraordinària» temporada de l’Inter, la qual ha titllat de «motiu d’orgull per a tot el país» a la vegada que «portant el nom d’Andorra més enllà de les nostres fronteres». Així mateix, ha assenyalat que el conveni, el qual es va començar a gestionar abans de la fita europea, té una «vocació de futur», al que Menday ha afegit que «esperem que sigui per molts anys».