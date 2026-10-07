El preu del lloguer torna a superar els 3.000 euros de mitjana mentre l’oferta cau fins als 87 immobles disponibles

El mercat del lloguer tanca el tercer trimestre del 2026 amb una nova reducció de l’oferta disponible i un repunt dels preus anunciats. Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, Pisos.ad comptabilitza 87 pisos de lloguer, 30 menys que els 117 registrats durant el trimestre anterior, mentre que el preu mitjà passa dels 2.832,74 als 3.050,92 euros mensuals. La mediana també augmenta, en aquest cas dels 2.200 als 2.300 euros, i el preu mitjà per metre quadrat se situa en 27,85 euros, davant dels 26,94 euros del segon trimestre. Les dades procedeixen dels immobles publicats al portal per 24 immobiliàries del país.
La caiguda de l’oferta suposa una reducció de gairebé el 26% en només tres mesos i situa el nombre de pisos anunciats en el nivell més baix dels sis últims trimestres recollits en la comparativa. De fet, el segon trimestre del 2025 comptava amb 133 pisos disponibles; el tercer, amb 113; el quart, amb 107, la mateixa xifra que durant els primers tres mesos d’aquest any. Després del repunt fins als 117 del segon trimestre, l’oferta baixa ara fins als 87. En paral·lel, el preu mitjà del metre quadrat assoleix els 27,85 euros, el valor més elevat de tota aquesta sèrie trimestral.
Canillo concentra l’oferta més nombrosa, amb 29 pisos de lloguer, per davant d’Andorra la Vella, amb 23, i Escaldes-Engordany, amb 20. A més distància se situen la Massana, amb set; Encamp, amb sis, i Ordino, amb només dos. Andorra la Vella, per la seva banda, registra els habitatges amb una superfície mitjana més elevada, de 139,17 metres quadrats, seguida de la Massana, amb 121,57, i Escaldes-Engordany, amb 113,30.
La capital també presenta el lloguer mitjà més elevat, amb 3.319,57 euros mensuals, molt a prop de la Massana, amb 3.300 euros, i d’Escaldes-Engordany, amb 3.215. A l’altre extrem apareixen Ordino, amb 1.725 euros, i Encamp, amb 1.758,33 euros. La fotografia canvia quan es compara el cost per superfície: Canillo lidera el preu per metre quadrat amb 32,96 euros, seguit d’Escaldes-Engordany, amb 28,38, i la Massana, amb 27,14. Ordino registra el valor més baix, amb 23,31 euros per metre quadrat.
La tendència alcista també es manté en el mercat de compravenda, tot i que amb una oferta més àmplia. Pisos.ad recull 698 pisos en venda, amb un preu mitjà de 976.032,31 euros i 8.142,94 euros per metre quadrat. Aquest últim indicador continua avançant trimestre rere trimestre: era de 6.593,03 euros durant el segon trimestre del 2025 i ha anat escalant fins als 8.026,61 euros del trimestre anterior i els 8.142,94 actuals. La mediana del preu de venda se situa ara en 784.000 euros.
Escaldes-Engordany encapçala tant el preu mitjà dels pisos en venda, amb 1,29 milions d’euros, com el cost per metre quadrat, amb 9.814,23 euros. Ordino se situa a continuació, amb un preu mitjà d’1,24 milions i 7.978,29 euros per metre quadrat, mentre que Andorra la Vella supera també el milió d’euros de mitjana. Encamp presenta els valors més baixos entre les parròquies analitzades, amb un preu mitjà de 521.192,92 euros i 6.029,98 euros per metre quadrat.
Pel que fa a les cases, el mercat del lloguer presenta una mostra molt més reduïda, de només 10 immobles, motiu pel qual les mitjanes s’han d’interpretar tenint en compte aquesta limitada oferta. El preu mitjà se situa en 6.620 euros mensuals i la mediana arriba als 7.000, mentre que en venda hi ha 204 cases disponibles, amb un preu mitjà de 2,97 milions d’euros. En aquest últim segment, el cost mitjà per metre quadrat continua augmentant i passa dels 5.763,34 euros del segon trimestre als 6.051,80 euros actuals.