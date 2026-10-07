Efe Akman assenyala la confiança com el punt clau del canvi de l’FC Andorra: «Ara som molt més competitius»

Efe Akman considera que l’FC Andorra ha recuperat sobretot confiança i competitivitat després de deixar enrere la ratxa de derrotes. Així, ha assenyalat el triomf contra el Granada com el punt que va permetre canviar la dinàmica mental de l’equip. «Quan perds uns quants partits seguits, la confiança baixa una mica i et poses nerviós. Quan encaixes un gol penses que tornaràs a perdre. Però després vam guanyar i la confiança va pujar. Ara en tenim molta més», ha comentat aquest matí.
El turc també ha destacat que els darrers compromisos han permès veure una versió diferent del conjunt tricolor, més preparada per competir sense dominar esfèrica. «Normalment tenim més possessió que el rival, però en aquests dos partits hem hagut de córrer molt darrere de la pilota i crec que ho hem fet bé», ha apuntat. En aquest sentit, considera que el conjunt ha estat «més intens i més competitiu», i ha reivindicat aquesta altra faceta. «Som un equip que és bo amb la pilota i que sempre la vol tenir, però el futbol no és només atacar; també has de defensar i competir bé», ha asserit.
«Som un equip que és bo amb la pilota i que sempre la vol tenir, però el futbol no és només atacar; també has de defensar i competir bé» – Efe Akman
A nivell personal, el migcampista ha assegurat sentir-se plenament adaptat en la seva segona temporada al Principat després de les dificultats inicials que comporta arribar a un país nou. «Ara em sento molt còmode amb els companys, amb l’equip i amb el país», ha afirmat. També s’ha mostrat positiu amb la seva polivalència al mig del camp: «Puc jugar de sis i de vuit. Em sento còmode en totes dues posicions i intento ajudar independentment d’on jugui».
Finalment, de cara al duel contra el Castelló, Akman espera un duel més obert que els darrers per la proposta del conjunt castellonenc. «És un equip molt bo i té jugadors de molta qualitat, però nosaltres també som un molt bon equip», ha indicat. El de Şişli considera que el rival voldrà tenir la pilota i jugar de manera ofensiva, fet pel qual preveu «un partit més obert, amb més ocasions de gol per als dos».
Bus a Girona
L’FC Andorra organitzarà un autobús per acompanyar l’equip en el partit contra el Girona, el qual es disputarà el diumenge 18 d’octubre, a les 18.30 hores, a l’estadi de Montilivi. El viatge tindrà un preu de 50 euros i inclourà el desplaçament i l’entrada per al partit. Per als aficionats que prefereixin desplaçar-se pel seu compte, també hi haurà disponible l’entrada sense viatge, amb un preu de 25 euros.