Govern planteja un «accelerador» per reconèixer els anys d’interinatge quan els treballadors obtinguin plaça fixa

La reforma de la Funció Pública continua endavant amb l’aprovació de cinc reglaments centrats en la conducta dels treballadors públics, la gestió del personal, la resolució de conflictes, l’avaluació de l’acompliment i l’adaptació dels llocs de treball per motius de salut. Un ‘paquet’ que el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha emmarcat en la voluntat d’avançar cap a una Administració «més professional i més humana», tot i que l’ens governamental continua treballant amb els representants dels treballadors en un dels principals textos encara pendents: el reglament de carrera professional.
Tanmateix, i després de vuit mesos de treball i 12 reunions amb els representants sindicals, Rossell ha assegurat que aquest últim es troba «bastant avançat» i que ja se n’ha pogut extreure un model únic i un posicionament que podríem catalogar com inicial, una part del qual s’ha incorporat a la llei d’acompanyament del pressupost del 2027, actualment a tràmit parlamentari. «No és que hi hagi acord o entesa, és que l’estem treballant plegats i s’ha trobat un equilibri per les dues parts. Les dues parts han cedit», ha remarcat Rossell, qui ha indicat que aquest treball afecta també la situació dels interins, qüestió que continuava pendent.
Precisament, un dels punts que s’estan treballant és com reconèixer els anys d’interinatge dels treballadors que posteriorment obtenen una plaça fixa a l’Administració, sota la possibilitat d’introduir «un accelerador perquè no comenci des de zero» quan un treballador interí aconsegueixi una plaça de funcionari. «Hi ha molta gent que porta molts anys treballant a l’Administració […] És legítim que hi hagi un mínim reconeixement», ha afegit Rossell, tot i deixar clar que Funció Pública posa un límit, després que el model plantejat pels representants d’Educació obrís la possibilitat que una persona procedent de l’interinatge pogués avançar més en la carrera professional que algú que acaba d’obtenir una plaça fixa: «Això per a nosaltres és una línia vermella».
En aquest sentit, ja hi ha hagut una reunió amb el SIPAAG i el SEP, els dos sindicats que representen aquest col·lectiu, i, segons Rossell, «hem acostat posicions». Així, el reglament de carrera professional anirà lligat als de formació i selecció, amb la voluntat de regular tant la incorporació dels treballadors a l’Administració com la seva evolució i capacitació al llarg de la trajectòria professional. Val a dir que a aquests textos se sumarà, en poc temps, una modificació del reglament de permisos administratius per abordar algunes casuístiques, sobretot relacionades amb qüestions de salut.
Pel que fa als cinc textos aprovats aquest dimecres, una de les novetats és la regulació del Servei de Diàleg, Conciliació i Resolució Consensuada de Conflictes, creat recentment per prevenir i gestionar conflictes laborals, relacionals o organitzatius. Rossell ha posat en relleu que es tracta d’un servei basat en la confidencialitat, la imparcialitat i la cerca d’acords, el qual neix per «prevenir disfuncionaments» dins dels serveis de la Funció Pública. A més, el paquet incorpora també un Reglament del Registre de personal, el qual permetrà disposar d’un registre únic per unificar i coordinar la informació dels treballadors, protegir-ne les dades i garantir-ne els drets.
En paral·lel, s’ha actualitzat el Codi de conducta i ètica professional vigent des del 2010, alhora que una altra de les modificacions afecta l’avaluació de l’acompliment del Cos d’Educació, mantenint un model únic per al conjunt dels treballadors públics, però incorporant les particularitats d’un col·lectiu amb un volum important de personal. Rosell ha destacat que s’han detectat millores tècniques, entre les quals hi ha la creació d’òrgans encarregats d’homogeneïtzar i validar els objectius, així com garantir que el procés es desenvolupi amb criteris de qualitat. «Amb aquest desplegament reglamentari fem un pas endavant per disposar d’una Administració més professional, més humana i més preparada per respondre a les necessitats del país», ha conclòs Rossell.